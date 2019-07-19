Клуб з трьома гравцями збірної України несподівано отримав путівку в Лігу Європи

Бельгійський "Гент", в складі якого виступають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун візьме участь в Лізі Європи.

Бельгійський "Мехелен" відсторонений від участі в Лізі Європи. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті УЄФА.

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"Мехелен" і четверо його директорів були визнані винними в спробі організації договірних матчів.

3 червня УЄФА за підсумками власного розслідування допустив "Мехелен" до участі в єврокубках, але згодом Бельгійський Арбітражний Суд дискваліфікував клуб на один єврокубковий сезон. Це змусило УЄФА переглянути своє попереднє рішення, в результаті чого "Мехелен" був остаточно відсторонений від участі в Лізі Європи сезону 2019/20.

Замінить "Мехелен" інший бельгійський клуб "Гент", який за підсумками минулого розіграшу чемпіонату Бельгії фінішував п'ятим. У складі клубу зараз виступають троє українців.

Спорт 24 писав, що 23-річним Романом Яремчуком цікавляться клуби німецької Бундесліги та італійської Серії А. Зокрема, франкфуртський "Айнтрахт", який сенсаційно дійшов до півфіналу Ліги Європи, серйозно зацікавлений у трансфері українця.