Клуби іспанської Ла Ліги підозрюють у договірному матчі ціною 2 мільйони євро

Клуби Ла Ліги "Хетафе" і "Вільярреал" підозрюють в організації договірного матчу в кінці минулого сезону. В останньому турі Прімери в травні 2019 року команди зіграли між собою внічию 2:2.

Гра пройшла в останньому турі минулого сезону і завершилася внічию (2:2). У поліції є СМС-розшифровка розмови одного з гравців "Хетафе" Хорхе Моліни, де той натякає колишньому футболістові, що гра носить договірний характер. Про це повідомляє AS.

Читайте також Соболь офіційно став чемпіоном Бельгії, ще троє українців – зіграють у Лізі чемпіонів

Запис пов'язують з нещодавнім судовим розглядом про організацію договірних матчів, в якому фігурували відразу 11 учасників, а 9 з них були засуджені до реальних термінів ув'язнення. По ньому колишнього секретаря "Осасуни" Анхеля Марію Біскайя засудили на 8 років і 8 місяців. Передбачається, що матч "Хетафе" – "Вільярреал" також знаходився серед підозрілих у цій справі.

У свою чергу, клуби повністю спростували звинувачення в корупції.

"ФК "Хетафе" надає повну підтримку Хорхе Моліні. Ми дуже шкодуємо, що в його справі мало місце серйозне порушення права на презумпцію невинуватості", – заявив клуб з передмістя Мадрида, який сенсаційно претендує на місце в Лізі чемпіонів.

Аналогічну думку висловив "Вільярреал": "Ми однозначно і рішуче відкидаємо будь-які звинувачення в маніпулюванні нашим матчем з "Хетафе".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24