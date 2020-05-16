24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Клуби іспанської Ла Ліги підозрюють у договірному матчі ціною 2 мільйони євро

-
"Хетафе" і "Вільярреал" підозрюють у договірних матчах
"Хетафе" і "Вільярреал" підозрюють у договірних матчах / ФК "Хетафе"

Клуби Ла Ліги "Хетафе" і "Вільярреал" підозрюють в організації договірного матчу в кінці минулого сезону. В останньому турі Прімери в травні 2019 року команди зіграли між собою внічию 2:2.

Гра пройшла в останньому турі минулого сезону і завершилася внічию (2:2). У поліції є СМС-розшифровка розмови одного з гравців "Хетафе" Хорхе Моліни, де той натякає колишньому футболістові, що гра носить договірний характер. Про це повідомляє AS.

Читайте також Соболь офіційно став чемпіоном Бельгії, ще троє українців – зіграють у Лізі чемпіонів

Запис пов'язують з нещодавнім судовим розглядом про організацію договірних матчів, в якому фігурували відразу 11 учасників, а 9 з них були засуджені до реальних термінів ув'язнення. По ньому колишнього секретаря "Осасуни" Анхеля Марію Біскайя засудили на 8 років і 8 місяців. Передбачається, що матч "Хетафе" – "Вільярреал" також знаходився серед підозрілих у цій справі.

У свою чергу, клуби повністю спростували звинувачення в корупції.

"ФК "Хетафе" надає повну підтримку Хорхе Моліні. Ми дуже шкодуємо, що в його справі мало місце серйозне порушення права на презумпцію невинуватості", – заявив клуб з передмістя Мадрида, який сенсаційно претендує на місце в Лізі чемпіонів.

Аналогічну думку висловив "Вільярреал": "Ми однозначно і рішуче відкидаємо будь-які звинувачення в маніпулюванні нашим матчем з "Хетафе".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ла Ліга Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Вечерю з найсексуальнішою тенісисткою світу продали на аукціоні за 85 тисяч доларів: фото
сьогодні , 16:27 Вечерю з найсексуальнішою тенісисткою світу продали на аукціоні за 85 тисяч доларів: фото
Юрій Семенюк
Пожежа на стадіоні: "Дніпро-1" вирішив спалити траву на домашній арені – фото
сьогодні , 14:20 Пожежа на стадіоні: "Дніпро-1" вирішив спалити траву на домашній арені – фото
Юрій Семенюк
РПЦ благословить вдарити жінку, – Соколова відповіла Усику
15 травня , 16:53 РПЦ благословить вдарити жінку, – Соколова відповіла Усику
Михайло Гема