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Клуби УПЛ зіграли секретний матч під час карантину – журналіст

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Ігор Бурбас
Ігор Бурбас / ТК "Футбол"

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив про поєдинок, який провели два клуби УПЛ під час суворих обмежень, викликаних пандемією коронавірусу.

Бурбас на своїй сторінці в Twitter повідомив про те, що "Дніпро-1" і "Зоря" провели товариський матч під час карантину.

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В Австрії бунтують, що ЛАСК незаконно тренувався. Шум страшний. А в Україні всі клуби знають, що "Дніпро-1" із "Зорею" під час карантину зіграли двосторонку, але під час спільної відеозустрічі представники УПЛ лише слівцем про це обмовилися. І ніякого навіть натяку на скандал,
– написав журналіст.

Додамо, що українські клуби, які хочуть провести спаринг, повинні звертатися за дозволом у свої ліги. Якщо ліга дозволяє проведення матчу, вона повинна отримати дозвіл на залучення офіційних осіб (суддів, асистентів) у комітеті арбітрів.

  • Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.
  • Лідирує в чемпіонаті України "Шахтар", який зустрінеться з "Динамо" в першому турі після відновлення турніру. Луганська "Зоря" розташувалася на другій сходинці, кияни замикають першу трійку.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: УПЛ ФК Зоря ФК Дніпро-1 Новини Спорту Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Футбол Спорт
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