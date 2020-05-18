Клуби УПЛ зіграли секретний матч під час карантину – журналіст

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив про поєдинок, який провели два клуби УПЛ під час суворих обмежень, викликаних пандемією коронавірусу.

Бурбас на своїй сторінці в Twitter повідомив про те, що "Дніпро-1" і "Зоря" провели товариський матч під час карантину.

До слова Суркіс обіцяє надати стадіон "Шахтарю" для догравання УПЛ

В Австрії бунтують, що ЛАСК незаконно тренувався. Шум страшний. А в Україні всі клуби знають, що "Дніпро-1" із "Зорею" під час карантину зіграли двосторонку, але під час спільної відеозустрічі представники УПЛ лише слівцем про це обмовилися. І ніякого навіть натяку на скандал,

– написав журналіст.

В Австрії бунтують, що ЛАСК незаконно тренувався. Гамір страшенний. А в Україні усі клуби знають, що Дніпро-1 із Зорею під час карантину зіграли двосторонку, але під час спільної відеозустрічі представники УПЛ лиш словечком про це обмовились. І ніякого навіть натяку на скандал... — Igor Burbas (@iburbas) May 18, 2020

Додамо, що українські клуби, які хочуть провести спаринг, повинні звертатися за дозволом у свої ліги. Якщо ліга дозволяє проведення матчу, вона повинна отримати дозвіл на залучення офіційних осіб (суддів, асистентів) у комітеті арбітрів.

Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.

Лідирує в чемпіонаті України "Шахтар", який зустрінеться з "Динамо" в першому турі після відновлення турніру. Луганська "Зоря" розташувалася на другій сходинці, кияни замикають першу трійку.

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