Клуби АПЛ хочуть зупинити сезон і анулювати результати: чемпіонство "Ліверпуля" під загрозою

Пандемія коронавірусу може вирвати з рук "Ліверпуля" титул чемпіонів Англії. Деякі клуби Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) виступають за негайну зупинку чемпіонату і перегравання у майбутньому.

Результати АПЛ можуть скасувати

Минулого тижня під час зустрічі представників усіх 20 клубів АПЛ було вирішено, що сезон повинен бути дограний. АПЛ призупинена до 30 квітня.

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Однак зараз думка деяких клубів змінилася, повідомляє The Athletic.

Раніше рішення клубів АПЛ було мотивовано тим, що їм доведеться виплачувати 762 мільйонів фунтів телекомпаніям, якщо сезон не буде дограний.

Однак у приватних бесідах представники клубів висловлюють сумніви, що зараз можна грати у футбол.

Деякі клуби вважають, що сезон повинен бути переграний, незважаючи на наслідки.

Окрім того, деякі клуби вважають, що грати при порожніх трибунах під час піку пандемії коронавірусу неправильно з етичної точки зору.

Для того щоб прийняти будь-яке рішення про продовження або перегравання сезону в АПЛ, потрібні голоси 14 клубів з 20.

"Ліверпуль" втратить чемпіонство?

Найменш зацікавлений у скасування результатів АПЛ "Ліверпуль", який вперше за 30 років може стати чемпіоном Англії.

До завершення чемпіонату деяким командам залишилося зіграти 9-11 матчів.

"Ліверпуль" лідирує у турнірній таблиці і протягом двох-трьох найближчих турів може гарантувати собі чемпіонський титул.

Англійські експерти вважають, що "Ліверпуль" вже формально став чемпіоном, однак чемпіонат все одно повинен бути дограним.

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Чи реальне скасування результатів?

Футбольна асоціація Англії (ФА) створила прецедент 26 березня, коли оголосила про завершення сезону в ряді нижчих чоловічих і жіночих ліг зі скасуванням результатів.

Вирішено закінчити сезон в дивізіонах з третього по шостий в ієрархії Національної системи ліг.

У цих лігах сезон завершений зі скасуванням результатів: ніхто не вилетить і не вийде в чемпіонат класом вище.

У жіночому футболі зі скасуванням результату завершено сезон в дивізіонах з третього по сьомий. Жодна команда не підвищиться в класі і не вилетить.

Крім того, сезон-2019/20 буде завершено у всіх аматорських лігах. Однак поки невідомо в якому форматі.

Що стосується Кубка Англії, жіночого Кубка, то Футбольна асоціація розглядаємо всі варіанти, оскільки прагне завершити ці турніру в безпечний і доречний момент.

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