Клуби АПЛ поспішають завершити сезон: з'явилася несподівана дата відновлення ліги

Керівники клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) 17 квітня проведуть зустріч щодо відновлення сезону. Сезон 2019/2020 призупинено через пандемію коронавірусу.

Sky Sports повідомляє, що більшість клубів АПЛ схиляється до думки, що чемпіонат потрібно встигнути дограти до 30 червня.

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Причина в тому, що 30 червня закінчуються терміни контрактів і оренд у деяких футболістів.

Керівники клубів АПЛ побоюються, що, якщо сезон затягнеться до липня-серпня, гравці покинуть клуби до завершення чемпіонату.

Втім, ФІФА офіційно рекомендувала продовжити такі угоди до фактичного кінця сезону.

Як можуть завершити АПЛ

Перш за все, ситуація з відновленням сезону буде залежати від пандемії коронавірусу. У Британії кількість випадків зараження наближається до 100 тисяч. Станом на 16 квітня вже померло 12 894 особи.

У приватних бесідах представники деяких клубів висловлюють сумніви, що зараз можна грати у футбол. Деякі клуби вважають, що сезон повинен бути переграний, незважаючи на наслідки.

Таким чином, результати будуть анульовані і "Ліверпуль" втратить чемпіонство, яке практично здобув.

Футбольна асоціація Англії (ФА) створила прецедент 26 березня, коли оголосила про завершення сезону в ряді нижчих чоловічих і жіночих ліг зі скасуванням результатів.

До речі УЄФА змінює формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи

На початку квітня у ході переговорів між клубами і лігою було визнано, що турнір не буде відновлений на початку травня. Нова дата не повідомляється.

Також клуби Прем'єр-ліги попросять гравців скоротити заробітну плату на 30%, щоб захистити робочі місця інших працівників.

Згодом з'явилася інформація, що Прем'єр-ліга розробила план, згідно з яким матчі можуть пройти в ізольованих таборах.

Матчі відбуватимуться у червні-липні і транслюватимуться по телебаченню. Замість стадіонів будуть використані тренувальні бази клубів.

Остання версія, про яку пишуть тамтешні ЗМІ, це те, що поєдинки можуть вмістити в п'ять тижнів, а вболівальники не відвідуватимуть матчі до листопада.

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