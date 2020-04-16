Клуби АПЛ поспішають завершити сезон: з'явилася несподівана дата відновлення ліги
Керівники клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) 17 квітня проведуть зустріч щодо відновлення сезону. Сезон 2019/2020 призупинено через пандемію коронавірусу.
Sky Sports повідомляє, що більшість клубів АПЛ схиляється до думки, що чемпіонат потрібно встигнути дограти до 30 червня.
Читайте також Італія рветься вийти з карантину: перший футбольний матч вже призначений на 27 травня
Причина в тому, що 30 червня закінчуються терміни контрактів і оренд у деяких футболістів.
Керівники клубів АПЛ побоюються, що, якщо сезон затягнеться до липня-серпня, гравці покинуть клуби до завершення чемпіонату.
Втім, ФІФА офіційно рекомендувала продовжити такі угоди до фактичного кінця сезону.
Як можуть завершити АПЛ
Перш за все, ситуація з відновленням сезону буде залежати від пандемії коронавірусу. У Британії кількість випадків зараження наближається до 100 тисяч. Станом на 16 квітня вже померло 12 894 особи.
У приватних бесідах представники деяких клубів висловлюють сумніви, що зараз можна грати у футбол. Деякі клуби вважають, що сезон повинен бути переграний, незважаючи на наслідки.
Таким чином, результати будуть анульовані і "Ліверпуль" втратить чемпіонство, яке практично здобув.
Футбольна асоціація Англії (ФА) створила прецедент 26 березня, коли оголосила про завершення сезону в ряді нижчих чоловічих і жіночих ліг зі скасуванням результатів.
До речі УЄФА змінює формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи
На початку квітня у ході переговорів між клубами і лігою було визнано, що турнір не буде відновлений на початку травня. Нова дата не повідомляється.
Також клуби Прем'єр-ліги попросять гравців скоротити заробітну плату на 30%, щоб захистити робочі місця інших працівників.
Згодом з'явилася інформація, що Прем'єр-ліга розробила план, згідно з яким матчі можуть пройти в ізольованих таборах.
Матчі відбуватимуться у червні-липні і транслюватимуться по телебаченню. Замість стадіонів будуть використані тренувальні бази клубів.
Остання версія, про яку пишуть тамтешні ЗМІ, це те, що поєдинки можуть вмістити в п'ять тижнів, а вболівальники не відвідуватимуть матчі до листопада.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Українська тенісистка Ястремська стала героїнею мультфільму про боротьбу з коронавірусом: відеосьогодні , 11:50
-
Російський кривдник Гвоздика хотів би зустрітися з Усикомсьогодні , 14:02
-
Шевченко може очолити "Челсі"сьогодні , 12:09
-
Чемпіонат Таджикистану? Я до такого рівня не опускаюся, – Олег Блохінсьогодні , 13:18
-
Відомий ексгравець "Динамо" порушив карантин і поскандалив з поліцією у Києві: відеосьогодні , 11:05
-
Усику і Ломаченку не пощастило: WBO зробила невтішні прогнози щодо майбутніх боївсьогодні , 16:16