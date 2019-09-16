Клуби УПЛ проведуть чергові збори з питання телеправ: відомо дату

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Збори УПЛ
Збори УПЛ / FootballHub

Чергові збори клубів УПЛ для обговорення питання з телевізійними правами відбудеться 19 вересня.

Про це повідомив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков в Telegram.

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На 14:30 19 вересня призначено чергові загальні збори УПЛ для обговорення питання з телевізійними правами. Судячи з усього, в Лозанну ніхто не звертався, так, зізнатися, і не вірилося якось в усі ці гучні заяви.

Будуть знову заманювати довгою гривнею або хоча б намагатися внести розкол в табір "плюсових" і "УНІАН",
– написав Франков.

Зараз матчі "Динамо", "Дніпра-1", "Зорі", "Десни" і "Карпат" транслює "1 + 1", інших клубів УПЛ – "Футбол 1/2".

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Теги: Спорт Футбол УПЛ Новини Спорту
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