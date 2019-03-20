Клуби УПЛ завищують відвідуваність матчів на 30-40 відсотків

Майже всі клуби української Прем'єр-ліги, в тому числі "Динамо" і "Шахтар", завищують цифри відвідуваності власних матчів.

Про це повідомляє Youtube-шоу "ТаТоТаке".

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Українські гранди додають до справжніх цифр майже всіх власників абонементів, які нібито відвідують всі матчі за замовчуванням.

В середньому клуби домальовують 30-40% до реальної відвідуваності, але якщо матч відвідали 1 000 уболівальників, то і всі 100%.

Цікаво, що "Динамо" – з великим відривом найкраща домашня команда. Кияни покращили свій показник відвідуваності в порівнянні з минулим сезоном.

А ось "Шахтар" – найкраща виїзна команда. Такий відрив забезпечений за рахунок самого відвідуваного матчу сезону – проти "Динамо" в Києві (46 475). Цікаво, що відразу у 6 клубів відвідуваність на виїзді вище, ніж удома: "Шахтар", "Львів", "Олександрія", "Маріуполь", "Олімпік", "Арсенал".

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