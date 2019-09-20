Клуби УПЛ зібралися через телепул та формат турніру на наступний сезон: про що домовилися

Відбулося засідання робочої наради УПЛ. Основною темою зборів було подальше обговорення та вирішення ситуації, яка склалася з централізацією телевізійних прав в УПЛ

Як йдеться на сайті УПЛ, на засіданні робочої наради були присутні президент УПЛ Томас Грімм, дирекція Ліги, представники клубів та трансляторів. Головне питання порядку денного стосувалося ситуації з медіа-правами клубів.

"Прогнозовано питання викликало жваве обговорення. Після озвучених зауважень та побажань, як від представників клубів, так і від трансляторів, всі учасники дійшли згоди, що єдиний пул потрібний, але при цьому необхідно шукати шляхи розв'язання питання з медіа-правами клубів УПЛ. У підсумку було ухвалено рішення створити робочий орган, який виробить варіанти виходу із ситуації, що склалася. За місяць відбудеться чергове засідання робочої наради уже з напрацьованим планом дій", – заявили в УПЛ.

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Друге питання порядку денного стосувалося проєкт формату проведення Favbet Ліги сезону 2020/21. Нагадаємо, в цьому сезоні будуть виступати 14 команд, а не 12, як зараз. Клубам було запропоновано три варіанти. Після обговорення, клуби зупинилися на двох форматах. При цьому в УПЛ не назвали їх. При цьому після погодження одного варіанту, він буде переданий на затвердження Виконкому УАФ.