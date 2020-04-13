Клуби, які відмовилися, мали відношення до Коломойського: Грімм про невдачу з телепулом
Швейцарець Томас Грімм, який донедавна був президентом української Прем'єр-ліги (УПЛ), оцінив свою роботу в Україні. Грімм очолював УПЛ з 2018 року.
В ефірі програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1" Грімм заявив, що хотів налагодити співробітництва між лігою, асоціацією та клубами.
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"Я хотів прищепити філософію щільного співробітництва між лігою, асоціацією та клубами, як у Швейцарії, яка змогла перейти на нові економічні рейки.
Озираючись назад, можу сказати, що самовіддано працював в цьому напрямку, намагався пояснити клубам, як повинна виглядати оновлена ліга", – сказав Грімм.
Грімм зазначив, що основною його невдачею став провал з впровадженням телевізійного пулу.
"Найбільш негативний момент в моїй роботі – підписання контракту з офіційним телетранслятором. Створили на папері єдиний пул, клуби дали на це згоду, а потім деякі з них раптом не увійшли в цей пул і не захотіли виконувати правила.
У мене як президента не було сил і повноважень, щоб змусити порушників виконувати їх же обіцянки по телепулу. Чув різні пояснення від клубів, чому вони так вчинили", – сказав Грімм.
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За словами Грімма, йому розповіли, що деякі клуби, які відмовилися від єдиного пулу, мали відношення до олігарха Ігоря Коломойського.
"Мені переказали, що у нього інше бачення щодо телепулу. Всі мої спроби зустрітися з ним були марними. Це було неможливо. Можливо, у нього не було часу, були більш важливі справи", – зазначив Грімм.
Серед клубів, які відмовилися від телепулу, – "Динамо", "Десна", СК "Дніпро-1" та "Карпати". Трансляцію матчів цих клубів здійснюють канали "2+2" та УНІАН.
Що таке телепул?
- Коли створювалася Прем'єр-ліга, Українська асоціація футболу передала всі права на телетрансляцію матчів клубам.
- Відтоді кожен клуб сам продає свої права телеканалам за тією ціною і на тих умовах, які влаштовують усі сторони. Цей же канал і здійснює трансляцію матчів.
- Єдиний пул передбачає зовсім інший принцип. Клуби передають свої права посереднику (в цьому випадку – Прем'єр-лізі), той продає права каналам, а загальний виторг ділиться між клубами.
- Влітку 2019 року телепул був створений на папері, однак на практиці так і не був впроваджений.
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