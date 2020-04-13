Клуби, які відмовилися, мали відношення до Коломойського: Грімм про невдачу з телепулом

Швейцарець Томас Грімм, який донедавна був президентом української Прем'єр-ліги (УПЛ), оцінив свою роботу в Україні. Грімм очолював УПЛ з 2018 року.

В ефірі програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1" Грімм заявив, що хотів налагодити співробітництва між лігою, асоціацією та клубами.

Читайте також Двоє олігархів та алкогольний король: президент УПЛ розкритикував українські клуби

"Я хотів прищепити філософію щільного співробітництва між лігою, асоціацією та клубами, як у Швейцарії, яка змогла перейти на нові економічні рейки.

Озираючись назад, можу сказати, що самовіддано працював в цьому напрямку, намагався пояснити клубам, як повинна виглядати оновлена ​​ліга", – сказав Грімм.

Грімм зазначив, що основною його невдачею став провал з впровадженням телевізійного пулу.

"Найбільш негативний момент в моїй роботі – підписання контракту з офіційним телетранслятором. Створили на папері єдиний пул, клуби дали на це згоду, а потім деякі з них раптом не увійшли в цей пул і не захотіли виконувати правила.

У мене як президента не було сил і повноважень, щоб змусити порушників виконувати їх же обіцянки по телепулу. Чув різні пояснення від клубів, чому вони так вчинили", – сказав Грімм.

До речі Президент "Динамо" пропонує революційну зміну в чемпіонаті України

За словами Грімма, йому розповіли, що деякі клуби, які відмовилися від єдиного пулу, мали відношення до олігарха Ігоря Коломойського.

"Мені переказали, що у нього інше бачення щодо телепулу. Всі мої спроби зустрітися з ним були марними. Це було неможливо. Можливо, у нього не було часу, були більш важливі справи", – зазначив Грімм.

Серед клубів, які відмовилися від телепулу, – "Динамо", "Десна", СК "Дніпро-1" та "Карпати". Трансляцію матчів цих клубів здійснюють канали "2+2" та УНІАН.

Що таке телепул?

Коли створювалася Прем'єр-ліга, Українська асоціація футболу передала всі права на телетрансляцію матчів клубам.

Відтоді кожен клуб сам продає свої права телеканалам за тією ціною і на тих умовах, які влаштовують усі сторони. Цей же канал і здійснює трансляцію матчів.

Єдиний пул передбачає зовсім інший принцип. Клуби передають свої права посереднику (в цьому випадку – Прем'єр-лізі), той продає права каналам, а загальний виторг ділиться між клубами.

Влітку 2019 року телепул був створений на папері, однак на практиці так і не був впроваджений.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.