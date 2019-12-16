Клубний чемпіонат світу з футболу: чого очікувати від грандів

Поки більшість європейських турнірів йдуть на зимові канікули (крім Англії, там гратимуть навіть 1 січня), в центрі уваги вболівальників нині клубний чемпіонат світу. Цього разу змагання приймає Катар, який активно готується до Мундіалю 2022 року.

Правда, місцева команда "Аль-Садд", переможець Старс-ліги, вже вибула з боротьби. Зате з півфіналу у турнірі стартують основні претенденти на трофей – "Ліверпуль" (переможець Ліги чемпіонів) і "Фламенго" (переможець Кубка Лібертадорес).

До слова: "Ліверпуль" дізнався ім'я суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Суперник британців – мексиканський "Монтеррей" (переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ), найдосвідченіший з усіх учасників цього чемпіонату. Для команди це вже 4-й турнір, правда, вище третього місця "Монтеррей" ще не підіймався. "Ліверпуль" ж в клубному чемпіонат світу грав раніше лише раз і поступився у фіналі бразильському "Сан-Паулу". Проте, "мерсисайдці" зараз основні претенденти на місце в фіналі. Аналітики Parimatch дають 84% на те, що далі пройде саме "Ліверпуль".

Швидше за все, у вирішальному матчі англійці знову зійдуться з бразильцями. У "Фламенго" на успіх 79% від Parimatch. Аравійський "Аль-Хіляль" (переможець Ліги чемпіонів АФК) не без зусиль раніше обіграв туніський "Есперанс" (1:0), а бразильці суперник набагато міцніший. До речі, і "Фламенго", і "Аль-Хіляль" вперше на клубному чемпіонаті світу.

Додамо, що "Ліверпуль" і "Монтеррей" зустрінуться 18 грудня, а "Фламенго" і "Аль-Хіляль" днем ​​раніше, 17 грудня. Фінал заплановано на 21 грудня.