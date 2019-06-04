Клубний рейтинг УЄФА: падіння "Шахтаря" та повторення рекорду "Динамо"

Після фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи було опубліковано підсумковий клубний рейтинг УЄФА. "Шахтар" та "Динамо" залишилися у топ-30 рейтингу.

"Шахтар" розпочинав сезон у десятці, але в підсумку посів 16-у сходинку. "Динамо" ж повторило абсолютний рекорд клубу – 23-є місце. Ще три українські клуби перебувають за межами топ-100. Луганська "Зоря" на 116-ій позиції. Полтавська "Ворскла" та "Маріуполь" – на 147-у місцях.

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"Динамо" в підсумку здобуло за сезон 13 очок, "Шахтар" – 10 (чотири з них – бонуси за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів), "Ворскла" має два пункти, "Зоря" та "Маріуполь" – по півтора. У сумі – 28 очок, коефіцієнт – 5,600 і дев'ята позиція в рейтингу.

Лідерство у клубному рейтингу зберіг іспанський "Реал". За ним "Барселона" та "Баварія". Переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи – "Ліверпуль" та "Челсі" відповідно, мають 11-й та 12-й рейтинги.

За підсумками п’ятирічного циклу, який завершився в суботу фінальним матчем Ліги чемпіонів, Україна посіла в таблиці коефіцієнтів УЄФА дев'яте місце.

Що таке клубний рейтинг та таблиця коефіцієнтів УЄФАКлубний коефіцієнт складається на підставі результатів конкретного клубу в Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи УЄФА за останні п'ять сезонів. Рейтинги визначають посів даного клубу під час жеребкування в змаганнях під егідою УЄФА.



Коефіцієнти клубів асоціації складаються на підставі результатів усіх клубів асоціації в Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи УЄФА за останні п'ять сезонів. Рейтинги визначають кількість місць для кожної асоціації (країни) в майбутніх клубних змаганнях УЄФА.



Нагадаємо, що сьома, восьма й дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках. А саме – участь п’яти клубів: двох – у Лізі чемпіонів (один – у груповому раунді, один – у третьому кваліфікаційному) і трьох – у Лізі Європи (один – у груповому раунді, один – у третьому кваліфікаційному й один – у другому кваліфікаційному). Зауважимо, що ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2020/2021. До групового раунду Ліги чемпіонів потраплять представники перших 10-ти асоціацій, а топ-четвірка делегуватиме напряму до основної сітки одразу по чотири клуби.