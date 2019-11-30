Клубний рейтинг УЄФА: падіння "Шахтаря та закріплення "Динамо"

Після матчів 5 туру Ліги Європи, що відбулися 28 листопада, оприлюднено новий рейтинг клубів УЄФА. Він впливає на розподіл кошиків посіву в групових раундах єврокубків, а також на сіяний статус в кваліфікаціях.

Донецький "Шахтар" у поточному євросезоні взяв 9 балів (включаючи 4 бонусних за потрапляння в груповий раунд Ліги чемпіонів). "Гірники" за 5 сезонів набрали 72 очка і тепер займають 17 позицію.

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Португальська "Порту" за рахунок своєї перемоги випередив "оранжево-чорних", набравши 73 очка. Така позиція кілька сезонів поспіль дозволяє донецькому клубу бути сіяним з другого кошика в груповому раунді ЛЧ.



Київське "Динамо" в цьому рейтингу займає 24 позицію серед найкращих клубів Європи, нарівні з турецьким "Бешикташем" (по 54 очки). У поточному сезоні у столичного клубу лише 5 балів. Але все ж кияни, в разі потрапляння в кваліфікацію Ліги чемпіонів, швидше за все, будуть мати сіяний статус у всіх відбіркових раундах.

Зараз "Олександрія" 165-та і ще може трохи піднятися за рахунок збільшення коефіцієнта Асоціації. Це початковий етап розвитку клубу на міжнародній арені. Головне, щоб різко не відбувся занепад, як це сталося з кількома іншими нашими евробійцями. У тому числі – і високорейтинговими.

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Лідерство в рейтингу утримують: "Реал" (132 очка), "Барселона" (121) і "Баварія" (119). "Баварія" замінила "Атлетіко" в топ-3 рейтингу (завдяки бонусам Ліги чемпіонів) – і це головна подія тижня в таблиці. "Тоттенхем" наблизився до топ-10, "Аякс" пройшов в топ-20.