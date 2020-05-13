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У клубу УПЛ немає грошей, щоб перевірити футболістів на коронавірус

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ФК "Карпати"
ФК "Карпати" / Пресслужба клубу

Виконавчий директор львівських "Карпат" Ростислав Ящишин поділився думкою про відновлення сезону.

Зокрема, "Карпати" через відсутність коштів не готові проводити тестування на коронавірус. Про це Ящишин розповів у інтервю Tribuna.com.

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Тестування проводити ми не готові – на це немає коштів. Ставив це питання під час онлайн-засідання Олегу Протасову, але ніякої конкретики немає. Крім того, у Львівській області ще не послабили карантин. Тому команда не може повернутися до повноцінного тренувального процесу,
– зазначив Ящишин.

  • З 12 травня клубам української Прем'єр-ліги дозволено відновити тренування.
  • "Карпати" після 24 турів посідають останню сходинку турнірної таблиці, набравши 14 очок.
  • Україна виходитиме з карантину поступово, у п'ять етапів. На першому етапі, зокрема, дозволили проводити навчально-тренувальні процеси спортсменам національних збірних в олімпійських та неолімпійських видах спорту.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Футбол Здоров'я ФК Карпати
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