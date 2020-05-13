У клубу УПЛ немає грошей, щоб перевірити футболістів на коронавірус

Виконавчий директор львівських "Карпат" Ростислав Ящишин поділився думкою про відновлення сезону.

Зокрема, "Карпати" через відсутність коштів не готові проводити тестування на коронавірус. Про це Ящишин розповів у інтервю Tribuna.com.

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Тестування проводити ми не готові – на це немає коштів. Ставив це питання під час онлайн-засідання Олегу Протасову, але ніякої конкретики немає. Крім того, у Львівській області ще не послабили карантин. Тому команда не може повернутися до повноцінного тренувального процесу,

– зазначив Ящишин.

З 12 травня клубам української Прем'єр-ліги дозволено відновити тренування.

"Карпати" після 24 турів посідають останню сходинку турнірної таблиці, набравши 14 очок.

Україна виходитиме з карантину поступово, у п'ять етапів. На першому етапі, зокрема, дозволили проводити навчально-тренувальні процеси спортсменам національних збірних в олімпійських та неолімпійських видах спорту.

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