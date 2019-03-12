Клянусь богом, я поб'ю тебе й дружину: зірковий баскетболіст влаштував розбірки з фаном: відео
Зірковий захисник баскетбольного клубу "Оклахома" Расселл Вестбрук вступив у перепалку з вболівальником "Юти" під час матчу регулярного чемпіонату НБА. Розмова з фанатом завершилася погрозами від баскетболіста.
У мережі з'явилося відео, на якому можна почути, як Вестбрук погрожує фізичною розправою вболівальнику та дівчині, яка сидить поряд.
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"Ти думаєш, я жартую? Я клянусь богу, я клянусь богом, я тебе поб'ю. Тебе і твою дружину, я вас поб'ю", – сказав розлючений Расселл.
Після гри баскетболіст заявив, що фанат розгнівав його образливим коментарем.
Він сказав мені: "Встань на коліна, як ти звик це робити". Я вважаю такий коментар расистським і недоречним. Я не потерплю такої неповаги до своєї сім'ї,
– наводить слова Вестбрука ESPN.
Після гри користувачі Twitter відкопали, що фанат, який образив Расселла, ще в минулому році опублікував повідомлення, де назвав баскетболіста "шматком лайна".
Зазначимо, що матч між "Ютою" та "Оклахомою" завершився перемогою команди Вестбрука з рахунком 98:89.