Клянусь богом, я поб'ю тебе й дружину: зірковий баскетболіст влаштував розбірки з фаном: відео

Зірковий захисник баскетбольного клубу "Оклахома" Расселл Вестбрук вступив у перепалку з вболівальником "Юти" під час матчу регулярного чемпіонату НБА. Розмова з фанатом завершилася погрозами від баскетболіста.

У мережі з'явилося відео, на якому можна почути, як Вестбрук погрожує фізичною розправою вболівальнику та дівчині, яка сидить поряд.

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"Ти думаєш, я жартую? Я клянусь богу, я клянусь богом, я тебе поб'ю. Тебе і твою дружину, я вас поб'ю", – сказав розлючений Расселл.

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. “I’ll f*ck you up. You and your wife,” he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy — Eric Woodyard (@E_Woodyard) 12 марта 2019 г.

Після гри баскетболіст заявив, що фанат розгнівав його образливим коментарем.

Він сказав мені: "Встань на коліна, як ти звик це робити". Я вважаю такий коментар расистським і недоречним. Я не потерплю такої неповаги до своєї сім'ї,

– наводить слова Вестбрука ESPN.

Після гри користувачі Twitter відкопали, що фанат, який образив Расселла, ще в минулому році опублікував повідомлення, де назвав баскетболіста "шматком лайна".

Yeah I’m sure this guy said nothing to Westbrook... pic.twitter.com/pbBXMHGUyg — Jonesy (@JonesyNBA) 12 марта 2019 г.

Зазначимо, що матч між "Ютою" та "Оклахомою" завершився перемогою команди Вестбрука з рахунком 98:89.

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