Клянусь богом, я поб'ю тебе й дружину: зірковий баскетболіст влаштував розбірки з фаном: відео

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Расселл Вестбрук
Расселл Вестбрук / nba.com

Зірковий захисник баскетбольного клубу "Оклахома" Расселл Вестбрук вступив у перепалку з вболівальником "Юти" під час матчу регулярного чемпіонату НБА. Розмова з фанатом завершилася погрозами від баскетболіста.

У мережі з'явилося відео, на якому можна почути, як Вестбрук погрожує фізичною розправою вболівальнику та дівчині, яка сидить поряд.

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"Ти думаєш, я жартую? Я клянусь богу, я клянусь богом, я тебе поб'ю. Тебе і твою дружину, я вас поб'ю", – сказав розлючений Расселл.

 

 

Після гри баскетболіст заявив, що фанат розгнівав його образливим коментарем.

Він сказав мені: "Встань на коліна, як ти звик це робити". Я вважаю такий коментар расистським і недоречним. Я не потерплю такої неповаги до своєї сім'ї,
– наводить слова Вестбрука ESPN.

Після гри користувачі Twitter відкопали, що фанат, який образив Расселла, ще в минулому році опублікував повідомлення, де назвав баскетболіста "шматком лайна".

 

 

Зазначимо, що матч між "Ютою" та "Оклахомою" завершився перемогою команди Вестбрука з рахунком 98:89.

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Теги: Спорт Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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