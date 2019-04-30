Ключовий футболіст може покинути "Динамо" влітку

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Томаш Кендзьора
Томаш Кендзьора / fcdynamo.kiev.ua

Футболіст київського "Динамо" та збірної України Томаш Кендзьора може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. У послугах футболіста зацікавлений стамбульський "Фенербахче".

Керівництво "канарок" у майбутньому сезоні хоче серйозно оновити й посилити лінію оборони.

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Як повідомляє портал Aksam, боси клубу постійно перебувають на зв'язку з двома польськими гравцями – Томашем Кендзьорою з "Динамо", а також Аркадіушем Рецой з італійської "Аталанти".

Поки невідомо, у скільки може обійтися турецькому клубу трансфер 24-річного Кендзьори, який підсилив киян влітку 2017-го. За даними Transfermarkt, його вартість складає 3,5 млн євро. Контракт поляка з киянами чинний до літа 2012 року.

У цьому сезоні Кендзьора є основним гравцем "Динамо", виступаючи на позиції правого оборонця. Поляк зіграв 38 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
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