Ключовий футболіст збірної України може більше не зіграти в цьому сезоні

Лідер збірної України з футболу Руслан Маліновський може більше не зіграти в цьому сезоні за свій бельгійський клуб "Генк".

25-річний гравець забив два голи в самій кінцівці тайму проти "Гента" й у компенсований час отримав вилучення.

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Як повідомляє voetbalnieuws.be, Маліновський може бути дискваліфікований до кінця сезону.

Після боротьби за м'яч він впав разом з суперником на газон, після чого шипами бутсів розсік опоненту обличчя.

Зараз фахівці розбираються, чи був цей рух ногою умисним. Якщо це підтвердиться, Маліновського можуть дискваліфікувати на 7 матчів – саме стільки турів залишилося до кінця сезону в чемпіонаті Бельгії. "Генк" наразі лідирує у лізі.

Таким чином, Маліновський ризикує більше не зіграти в цьому сезоні за свій клуб. У червні Руслан зможе вийти на поле у футболці збірної України, яка у Львові гратиме проти Сербії та Люксембургу в рамках відбору до Євро-2020.

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