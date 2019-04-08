Ключовий футболіст збірної України може більше не зіграти в цьому сезоні
Лідер збірної України з футболу Руслан Маліновський може більше не зіграти в цьому сезоні за свій бельгійський клуб "Генк".
25-річний гравець забив два голи в самій кінцівці тайму проти "Гента" й у компенсований час отримав вилучення.
Читайте також: Лідер збірної України ризикує пропустити матчі із Сербією та Люксембургом
Як повідомляє voetbalnieuws.be, Маліновський може бути дискваліфікований до кінця сезону.
Після боротьби за м'яч він впав разом з суперником на газон, після чого шипами бутсів розсік опоненту обличчя.
Зараз фахівці розбираються, чи був цей рух ногою умисним. Якщо це підтвердиться, Маліновського можуть дискваліфікувати на 7 матчів – саме стільки турів залишилося до кінця сезону в чемпіонаті Бельгії. "Генк" наразі лідирує у лізі.
Таким чином, Маліновський ризикує більше не зіграти в цьому сезоні за свій клуб. У червні Руслан зможе вийти на поле у футболці збірної України, яка у Львові гратиме проти Сербії та Люксембургу в рамках відбору до Євро-2020.