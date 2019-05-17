Ключовий гравець збірної України через прикру травму пропустить чемпіонат світу U-20

162 Читать новость на русском
Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / twitter.com

Гравець київського "Динамо" Віталій Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонат світу серед гравців до 20 років.

19-річний захисник готувався до поїздки на мундіаль у таборі молодіжної збірної, де і зазнав пошкодження задньої поверхні стегна.

До слова: Руслан Маліновський став чемпіоном Бельгії разом з "Генком": фото

Замість Миколенка головний тренер Олександр Петраков дозаявив 20-річного захисника "Карпат" Олега Веремієнка. Він виступає на правах оренди за друголіговий "Калуш".

Світова першість пройде з 23 травня до 15 червня. За результатами жеребкування збірна України U-20 потрапила до групи D, де зіграє зі збірними США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).

Поєдинки збірної України транслюватиме телеканал "UA: Перший", а коментаторами матчів будуть відомі українські журналісти Дмитро Джулай та Денис Босянок.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
сьогодні
23243
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стало відоме місце проведення матчу-відбору до Євро-2020 Україна – Литва
сьогодні 13:36 Стало відоме місце проведення матчу-відбору до Євро-2020 Україна – Литва
2
"Бостон" в суху розгромив "Кароліну" і став першим фіналістом НХЛ: відео
сьогодні 12:33 "Бостон" в суху розгромив "Кароліну" і став першим фіналістом НХЛ: відео
95
Український боксер Дерев'янченко не битиметься за титул IBF через помилку
сьогодні 11:02 Український боксер Дерев'янченко не битиметься за титул IBF через помилку
313
Тенісист під час матчу накричав на глядачів і почав кидатися речами: відео
16 травня 18:40 Тенісист під час матчу накричав на глядачів і почав кидатися речами: відео
785
Українські спортсмени показали свої унікальні вишиванки: фото
16 травня 18:17 Українські спортсмени показали свої унікальні вишиванки: фото
690
Новини
Більше новин
Залиште відгук