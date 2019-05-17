Ключовий гравець збірної України через прикру травму пропустить чемпіонат світу U-20

Гравець київського "Динамо" Віталій Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонат світу серед гравців до 20 років.

19-річний захисник готувався до поїздки на мундіаль у таборі молодіжної збірної, де і зазнав пошкодження задньої поверхні стегна.

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Замість Миколенка головний тренер Олександр Петраков дозаявив 20-річного захисника "Карпат" Олега Веремієнка. Він виступає на правах оренди за друголіговий "Калуш".

Світова першість пройде з 23 травня до 15 червня. За результатами жеребкування збірна України U-20 потрапила до групи D, де зіграє зі збірними США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).

Поєдинки збірної України транслюватиме телеканал "UA: Перший", а коментаторами матчів будуть відомі українські журналісти Дмитро Джулай та Денис Босянок.

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