Ключовий нападник збірної України ризикує пропустити матч Євро-2020

Нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук може пропустити матч збірної України в рамках кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Гра відбудеться у Вільнюсі 7-го вересня.

Роман 29 серпня пропустив матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти "Рієки" через пошкодження ахіллового сухожилля, повідомляє Nieuwsblad.

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Форвард також пропустить гру 6-го туру чемпіонату Бельгії проти "Серкль Брюгге" 1 вересня. Точні терміни відновлення не повідомляються.

У Романа були больові відчуття два або три тижні, але ми все тримали під контролем. Ми дали йому відпочинок на минулому тижні, але після відновлення тренувань у нього знову почалися проблеми через півгодини заняття.



Ми провели обстеження, лікарі заявили, що є значний ризик. Тому Яремчук не гратиме в неділю, після чого буде пауза на міжнародні матчі. Ми зробили йому ін'єкцію для прискореного відновлення,

– сказав тренер "Гента" Йессо Торуп.

Яремчук викликаний у збірну України на матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви 7 вересня та на товариську гру проти Нігерії в Дніпрі.

У групі B кваліфікації Євро-2020 "синьо-жовті" лідирують, набравши 10 очок.

До слова: "Гент" зіграє проти "Олександрії" у Лізі Європи