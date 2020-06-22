Ключового гравця "Шахтаря" прооперовали у Римі: фото з лікарняної палати
Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі успішно переніс операцію на травмованому коліні. Хірургічне втручання пройшло в Римі, столиці Італії.
Про це донецький клуб повідомив на своїй сторінці у Twitter, виклавши фото гравця з лікарняної палати.
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Травма Ісмаїлі: що відомо
Ісмаїлі зазнав прикрої травми на тренуванні "Шахтаря". За його підсумками у Ісмаїлі діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.
На гравця чекає операція. У гру бразилець зможе повернутися приблизно через пів року.
У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв 21 матч в УПЛ, в яких забив два м'ячі і зробив 5 результативних передач.