Легендарний баскетболіст Кобі Браянт удостоєний премії за внесок у розвиток Лос-Анджелеса. Спортсмен посмертно нагороджений премією Еммі.

Про нагороду повідомляє офіційний сайт американської телевізійної академії. Нагорода буде офіційно присуджена баскетболістові 18 липня на 72-й церемонії Еммі.

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Кобі чимало займався благодійною діяльністю, був активною людиною та надихав інших людей.