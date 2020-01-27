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Кобі Браянт в останньому твіті привітав ЛеБрона Джеймса – допис зібрав 2,3 мільйона лайків

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ЛеБрон Джейсм та Кобі Браянт / Getty Images

Останнім повідомлення, яке Кобі Браянт залишив у твіттері 26 січня у день смерті, стало привітання для ЛеБрона Джеймса.

В цей день ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта у списку найрезультативніших гравців НБА, вийшовши на третє місце. В активі "Чорної Мамби" було 33643 очок. У грі проти "Філадельфії" ЛеБрон набрав 29 очок, і тепер в його активі 33655.

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"ЛеБрон Джеймс продовжує рухати гру вперед. Великий респект моєму братові. #33644", – написав Кобі Браянт.

Це повідомлення зібрало понад 2,3 мільйона лайків та 463 тисячі перепостів.

До слова: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Загинув Кобі Браянт
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