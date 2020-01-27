Кобі Браянт в останньому твіті привітав ЛеБрона Джеймса – допис зібрав 2,3 мільйона лайків
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Останнім повідомлення, яке Кобі Браянт залишив у твіттері 26 січня у день смерті, стало привітання для ЛеБрона Джеймса.
В цей день ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта у списку найрезультативніших гравців НБА, вийшовши на третє місце. В активі "Чорної Мамби" було 33643 очок. У грі проти "Філадельфії" ЛеБрон набрав 29 очок, і тепер в його активі 33655.
До слова: ЛеБрон розплакався, дізнавшись про смерть Кобі – в цей день він побив його рекорд в НБА: відео
"ЛеБрон Джеймс продовжує рухати гру вперед. Великий респект моєму братові. #33644", – написав Кобі Браянт.
Це повідомлення зібрало понад 2,3 мільйона лайків та 463 тисячі перепостів.
До слова: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
- Кобі Браянт загинув 26 січня 2020 року внаслідок падіння гелікоптера.
- З ним на борту перебували ще пілот та сім пасажири. Усі вони загинули. Серед них і його донька Джіанна.
- Авіакатастрофа сталася на 25-й хвилині польоту. Серед ймовірних причин – густий туман.
- Після звістки про смерть Кобі Браянта, матчі НБА розпочали з хвилини мовчання.
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