Кобі Браянта посмертно введуть в Зал слави баскетболу

Стали відомі імена гравців та тренерів, які у 2020 році увійдуть в зал слави баскетбол США. Серед них і Кобі Браянт, який трагічно загинув 26 січня.

Загалом до Зали слави баскетболу увійдуть 9 осіб:

Кобі Браянт (посмертно) – 5-разовий переможець НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Четвертий у списку найкращих бомбардирів ліги (33643 очок за кар'єру). Двічі вигравав Олімпіаду зі збірною США – у 2008 та 2012 роках.

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He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj — Basketball HOF (@Hoophall) April 4, 2020

Тім Данкан – 5-разовий переможець НБА у складі "Сан-Антоніо Сперс" (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Єдиний гравець в історії НБА, який здобув 1000 перемог з однією командою (він 19 сезонів провів у складі "Сан-Антоніо).

Кевін Гарнетт – переможець НБА у складі "Бостон Селтік" (2008). Вигравав золоту медаль Олімпіади 2000 року. Гарнетт за 21 сезон НБА зіграв 50418 хвилин, що є четвертим показником в історії.

Таміка Кетчінгс – чотириразова переможниця Олімпіади (2004, 2008, 2012, 2016) у складі збірної США.

Руді Том'яновіч – дворазовий переможець НБА як головний тренер команди "Х'юстон Рокетс" (1994, 1995).

Едді Саттон – тренер, якого чотири рази визнавали наставником року в США (1977, 1978, 1986, 1995).

Кім Малкі – тренерка, яка тричі виграла жіночий чемпіонат серед студентських команд. Вона є першою людиною в історії баскетболу NCAA, яка виграла національний чемпіонат як гравець, помічник тренера та головний тренер. У 1984 році перемогла на Олімпіаді. Ще у 2000 році була включена до жіночого Залу слави баскетболу.

Барбара Стівенс – понад 40 років працювала тренеркою студентських команд, здобувши за цей час понад тисячу перемог. У 2006 році була введена в жіночий Зал слави баскетболу.

Патрік Бауманн (посмертно) – багаторічний керівник ФІБА.

Офіційна церемонія введення в Зал слави баскетбол відбудеться 29 серпня у Спрингфілді (штат Массачусетс).

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