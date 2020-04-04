Кобі Браянта посмертно введуть в Зал слави баскетболу
Стали відомі імена гравців та тренерів, які у 2020 році увійдуть в зал слави баскетбол США. Серед них і Кобі Браянт, який трагічно загинув 26 січня.
Загалом до Зали слави баскетболу увійдуть 9 осіб:
Кобі Браянт (посмертно) – 5-разовий переможець НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Четвертий у списку найкращих бомбардирів ліги (33643 очок за кар'єру). Двічі вигравав Олімпіаду зі збірною США – у 2008 та 2012 роках.
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Тім Данкан – 5-разовий переможець НБА у складі "Сан-Антоніо Сперс" (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Єдиний гравець в історії НБА, який здобув 1000 перемог з однією командою (він 19 сезонів провів у складі "Сан-Антоніо).
Кевін Гарнетт – переможець НБА у складі "Бостон Селтік" (2008). Вигравав золоту медаль Олімпіади 2000 року. Гарнетт за 21 сезон НБА зіграв 50418 хвилин, що є четвертим показником в історії.
Таміка Кетчінгс – чотириразова переможниця Олімпіади (2004, 2008, 2012, 2016) у складі збірної США.
Руді Том'яновіч – дворазовий переможець НБА як головний тренер команди "Х'юстон Рокетс" (1994, 1995).
Едді Саттон – тренер, якого чотири рази визнавали наставником року в США (1977, 1978, 1986, 1995).
Кім Малкі – тренерка, яка тричі виграла жіночий чемпіонат серед студентських команд. Вона є першою людиною в історії баскетболу NCAA, яка виграла національний чемпіонат як гравець, помічник тренера та головний тренер. У 1984 році перемогла на Олімпіаді. Ще у 2000 році була включена до жіночого Залу слави баскетболу.
Барбара Стівенс – понад 40 років працювала тренеркою студентських команд, здобувши за цей час понад тисячу перемог. У 2006 році була введена в жіночий Зал слави баскетболу.
Патрік Бауманн (посмертно) – багаторічний керівник ФІБА.
Офіційна церемонія введення в Зал слави баскетбол відбудеться 29 серпня у Спрингфілді (штат Массачусетс).
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