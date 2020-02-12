Кобі Браянта з донькою таємно поховали від уболівальників 7 лютого

Легендарний форвард "Лейкерс" Кобі Браянт і його дочка Джіанна були поховані недалеко від будинку родини Браянт 7 лютого.

Приватну похоронну службу провели в Меморіальному парку Pacific View, що в каліфорнійському Корона-дель-мар, повідомляє Los Angeles Times.

Дивіться також: Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео

Похорони були закритими, на службі були присутні тільки рідні і близькі загиблих.

Також 24 лютого в стінах "Стейплс-центру" – арени, де проводять домашні матчі "Лейкерс" – пройде поминальна служба в пам'ять про Кобі, Джіанну і ще семи пасажирів, які загинули під час катастрофи вертольота в Калабасасі.

Що відомо про смерть Кобі Браянта