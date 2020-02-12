Кобі Браянта з донькою таємно поховали від уболівальників 7 лютого
Легендарний форвард "Лейкерс" Кобі Браянт і його дочка Джіанна були поховані недалеко від будинку родини Браянт 7 лютого.
Приватну похоронну службу провели в Меморіальному парку Pacific View, що в каліфорнійському Корона-дель-мар, повідомляє Los Angeles Times.
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Похорони були закритими, на службі були присутні тільки рідні і близькі загиблих.
Також 24 лютого в стінах "Стейплс-центру" – арени, де проводять домашні матчі "Лейкерс" – пройде поминальна служба в пам'ять про Кобі, Джіанну і ще семи пасажирів, які загинули під час катастрофи вертольота в Калабасасі.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
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