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Кобі Браянта з донькою таємно поховали від уболівальників 7 лютого

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Кобі Браянта поховали / Metro.co.uk

Легендарний форвард "Лейкерс" Кобі Браянт і його дочка Джіанна були поховані недалеко від будинку родини Браянт 7 лютого.

Приватну похоронну службу провели в Меморіальному парку Pacific View, що в каліфорнійському Корона-дель-мар, повідомляє Los Angeles Times.

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Похорони були закритими, на службі були присутні тільки рідні і близькі загиблих.

Також 24 лютого в стінах "Стейплс-центру" – арени, де проводять домашні матчі "Лейкерс" – пройде поминальна служба в пам'ять про Кобі, Джіанну і ще семи пасажирів, які загинули під час катастрофи вертольота в Калабасасі.

Що відомо про смерть Кобі Браянта

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Загинув Кобі Браянт Втрати
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