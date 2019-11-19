Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування

Збірна України пробилася на Євро-2020. Там наша команда виступить на груповому етапі, а її суперниками будуть три інші європейські збірні. Одного з суперників українців вже знають.

Вже відомо 20 з 24 команд, які виступлять на Євро-2020. Збірна України потрапила у перший кошик, тож точно не зіграє проти Італії, Англії, Бельгії, Іспанії та Німеччини.

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Натомість з другого кошика нам випали Нідерланди. Це сталося через те, що ця команда опинилася в другому кошику, і єдиний суперник з першого кошика для неї була саме збірна України.

Варто відзначити, що Росія теж у другому кошику, але наша збірна з росіянами на груповому етапі точно не зіграє. Зважаючи, що Данія з третього кошика буде в одній групі з Росією, то з нами вона також не зіграє.

Тож з третього кошика у нас доволі грізні ймовірні суперники: Португалія, Туреччина, Австрія, Швеція, Чехія.

Поки що залишається невизначеною ситуація з четвертим кошиком. Там точно будуть Фінляндія та Уельс, а також ще чотири переможці раунду плей-офф. Їх імена будуть відомі аж у березні.

Жеребкування групового етапу Євро-2020 відбудеться 30 листопада у Бухаресті. Поки ж ми пропонуємо читачам Спорт24 самим обрати, яку б команду вони хотіли б бачити з третього кошика.

Ймовірні суперники з третього кошика