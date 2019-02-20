Коханець Світоліної вперше прокоментував стосунки з українкою

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Гаель Монфіс
Гаель Монфіс / Фото з відкритих джерел

Французький тенісист Гаель Монфіс розповів про відносини з Першою ракеткою України Еліною Світоліною.

Монфіс зазначив, що причиною їх відносин став не теніс, а любов, пише видання Le Parisien.

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Ми більш відкриті, тому що є публічними особистостями. Але ми показуємо те, що хочемо продемонструвати в соцмережах, тому що таке наше покоління. Ми з Елі щасливі, правда. Ми знайшли один одного, сповнені любові. За всім цим стоїть багато послань про щастя. Для мене Еліна – не тенісистка. Грала б вона в футбол або крикет, я б все одно відправився, щоб побачити її в Дубай. Ми разом, тому що любимо один одного. У нас є спільна риса, яка допомагає нам краще розуміти деякі речі,
– сказав Монфіс.

Два тижні тому українка вболівала за свого бойфренда в Софії, а тепер і француз розповів, що планує відправитися в Дубай.

Я збираюся приєднатися до неї. Сподіваюся, що зможу її підтримати, а далі сам виступлю на чоловічому турнірі наступного тижня, якщо буду готовий. Якщо ні, тоді вже зіграю на турнірах в США,
– підскреслив Гаель.

Спорт 24 писав, що Еліна Світоліна впевнено подолала 1/8 фіналу на турнірі в Дубаї (ОАЕ). Еліна обіграла екс-першу ракетку світу Гарбінє Мугурусу.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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