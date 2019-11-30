Ємельяненко ефектно нокаутував Кокляєва в першому раунді: відео

У Росії в ніч на 29 листопада Олександр Ємельяненко нокаутував Михайла Кокляєва в бою за правилами боксу. Поєдинок був розрахований на чотири раунди, а на його кону стояв пояс чемпіона за версією РЕН ТВ в суперважкій вазі.

Перевагу Олександра Емельяненко в ударній техніці було видно неозброєним поглядом з перших секунд. Після першого жорсткого попадання Ємельяненко дав можливість Михайлу відновиться і не пішов на добивання.

Дивіться також: Деонтей Уайлдер нокаутував Луїса Ортіса та захистив титул чемпіона WBC в суперважкій вазі: відео

Але вже через кілька миттєвостей Кокляєв пропустив ще одну атаку суперника і впав. Незважаючи на те, що рефері досить довго вів рахунок, Кокляєв піднятися не зміг. У підсумку, рефері в рингу зафіксував дострокову перемогу Ємельяненко.

Для обох бійців це був дебют у професійному боксі. Зазначимо, що бій викликав неймовірний ажіотаж, а на арені в Москві зібрався повний зал.

Дивіться відео бою Олександр Емельяненко – Михайло Коляєв