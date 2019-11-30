Ємельяненко ефектно нокаутував Кокляєва в першому раунді: відео

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Михайло Кокляєв – Олександр Ємельяненко: результат та відео бою / fighttime.ru

У Росії в ніч на 29 листопада Олександр Ємельяненко нокаутував Михайла Кокляєва в бою за правилами боксу. Поєдинок був розрахований на чотири раунди, а на його кону стояв пояс чемпіона за версією РЕН ТВ в суперважкій вазі.

Перевагу Олександра Емельяненко в ударній техніці було видно неозброєним поглядом з перших секунд. Після першого жорсткого попадання Ємельяненко дав можливість Михайлу відновиться і не пішов на добивання.

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Але вже через кілька миттєвостей Кокляєв пропустив ще одну атаку суперника і впав. Незважаючи на те, що рефері досить довго вів рахунок, Кокляєв піднятися не зміг. У підсумку, рефері в рингу зафіксував дострокову перемогу Ємельяненко.

Для обох бійців це був дебют у професійному боксі. Зазначимо, що бій викликав неймовірний ажіотаж, а на арені в Москві зібрався повний зал.

Дивіться відео бою Олександр Емельяненко – Михайло Коляєв

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Бокс
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