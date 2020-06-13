Легендарний український тренер Мирон Маркевич розповів про стан УПЛ у сьогоднішніх умовах. Він вважає, що рівень чемпіонату залишає бажати кращого.

Своєю думкою Маркевич поділився у інтерв'ю Meta-Ratings.

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Заява Маркевича

Зараз екстренер "Дніпра" працює головою комітету національних збірних УАФ.

За словами наставника, його думка про рівень команд УПЛ складається після виступів у єврокубкових поєдинках.

Я суджу про рівень команд по іграх в єврокубках. У нас чемпіонат, нікого не ображаючи, сьогодні посередній. А коли наші команди виходять в єврокубки, стає все зрозуміло,

– заявив Маркевич.

Він зазначає, що у нас проблеми з рейтингом УЄФА. Вилетіли з десятки, хоча розташовувались на сьомому місці. Командам необхідно добре подумати, щоб якнайкраще проявити себе у матчах поза межами України.

Додамо, Маркевич заявив, що не проти попрацювати ще на тренерському містку.