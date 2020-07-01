Чи дозволять вболівальникам відвідувати футбольні матчі в Україні: відповідь МОЗ
До завершення сезону УПЛ 2019/2020 залишилося відіграти 4 тури. Матчі в Україні проходять без вболівальників і ситуація не зміниться найближчим часом.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, коли фанати зможуть повернутися на трибуни стадіонів. Про це повідомляє "Футбол NEWS".
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Про повернення фанатів не може бути й мови
За словами Степанова, на цей момент через тенденцію поширення COVID-19 про повернення вболівальників на трибуни немає навіть думки.
Для того, щоб відкрити стадіони для вболівальників, повинна бути сприятлива епідеміологічна ситуація.
Що ретельніше ми будемо дотримуватися рекомендацій МОЗ, відразу хвороба піде на спад, будуть кращі цифри – тоді ми можемо говорити про повернення до повноцінного життя, в тому числі до вболівальників на трибуни стадіонів,
– заявив міністр.
До цього повідомлялося, що орієнтиром щодо відкриття стадіонів для України буде Польща. Там 17 червня відкрили стадіони для вболівальників.
Першою частково трибуни стадіонів для футбольних фанатів відкрила Угорщина.
В Україні можуть посилити карантин
- Показник захворюваності на коронавірус в Україні значно зріс і наразі становить 58 осіб на 100 тисяч населення.
- Через це в деяких областях можуть посилити карантин, хоча показники смертності в країні залишаються досить низькими.
- Також в Україні невеликий відсоток пацієнтів, яких підключають до апаратів ШВЛ.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що доцільно буде говорити про посилення карантину, коли показник захворюваності на COVID-19 складатиме 60 випадків на 100 тисяч населення.
- Водночас у Києві у рамках посилення карантину заборонили проводити спортивні заходи після 22:00.