Коли в Україні дозволять фанатам відвідувати футбольні матчі: у МОЗ назвали дату
Проведення футбольних матчів в Україні відновили з 30-го травня. Наразі поєдинки відбуваються без глядачів на трибунах. У МОЗ дали прогноз, коли українці зможуть повернутися на стадіони.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі "Профутболу" розповів, коли МОЗ представить інформацію про можливу дату допуску глядачів на стадіони.
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МОЗ представить офіційну позицію 10 червня
За словами Віктора Ляшка, після 10 червня, коли в Україні дозволять культурні заходи, МОЗ буде розглядати питання можливої дати допуску глядачів на стадіони.
Він заявив, що МОЗ представить офіційну позицію щодо дати допуску глядачів, кількості та відсотка заповнювання стадіонів.
- Станом на 8 червня в Україні підтверджено 27 462 випадки зараження COVID-19, 12 195 осіб уже одужало, ще 797, на жаль, померло.
Слід зазначити, що поки не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:
- Київ (зауважмо, що в області карантин можуть послабити);
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Чернівецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Чернігівська область.
Де грають клуби УПЛ на період карантину
- "Шахтар" – Київ
- "Динамо" – Київ
- "Зоря" – Запоріжжя
- "Десна" – Чернігів
- "Олександрія" – Олександрія
- "Колос" – Київ
- СК "Дніпро-1" – Дніпро
- "Маріуполь" – Маріуполь
- "Олімпік" – Київ
- "Ворскла" – Полтава
- ПФК "Львів" – (через епідемситуацію у Львові перенесли матч у Дніпро)
- "Карпати" – (через спалах COVID-19 матчі перенесені)
Карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 червня. Нові послаблення дозволили з 5 червня.