Проведення футбольних матчів в Україні відновили з 30-го травня. Наразі поєдинки відбуваються без глядачів на трибунах. У МОЗ дали прогноз, коли українці зможуть повернутися на стадіони.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі "Профутболу" розповів, коли МОЗ представить інформацію про можливу дату допуску глядачів на стадіони.

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МОЗ представить офіційну позицію 10 червня

За словами Віктора Ляшка, після 10 червня, коли в Україні дозволять культурні заходи, МОЗ буде розглядати питання можливої дати допуску глядачів на стадіони.

Він заявив, що МОЗ представить офіційну позицію щодо дати допуску глядачів, кількості та відсотка заповнювання стадіонів.

Станом на 8 червня в Україні підтверджено 27 462 випадки зараження COVID-19, 12 195 осіб уже одужало, ще 797, на жаль, померло.

Слід зазначити, що поки не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ (зауважмо, що в області карантин можуть послабити);

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Чернігівська область.

Де грають клуби УПЛ на період карантину

"Шахтар" – Київ

"Динамо" – Київ

"Зоря" – Запоріжжя

"Десна" – Чернігів

"Олександрія" – Олександрія

"Колос" – Київ

СК "Дніпро-1" – Дніпро

"Маріуполь" – Маріуполь

"Олімпік" – Київ

"Ворскла" – Полтава

ПФК "Львів" – (через епідемситуацію у Львові перенесли матч у Дніпро)

"Карпати" – (через спалах COVID-19 матчі перенесені)

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 червня. Нові послаблення дозволили з 5 червня.



Послаблення карантину з 5 червня / Інфографіка 24 каналу