Олімпійський чемпіон з Росії Олексій Ягудін вляпався у скандал з американським фігуристом Адамом Ріппоном. Він розкритикував ексфігуриста Ріппона за те, що той пожертвував 1000 доларів фонду допомоги чорношкірим транссексуалам.

Росіянин вліз в американський скандал

Своїм вчинком Ріппон відреагував на коментарі авторки книг про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг у твіттері, яку звинуватили в ненависті до транссексуалів. Про це повідомляє Sports.ru.

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Роулінг прокоментувала статтю під назвою "Як зробити кращим пост-коронавірусний світ для людей, у яких є менструація".

Письменниця припустила, як можна назвати подібних людей і запропонувала кілька варіантів, заснованих на англійському слові women (жінка).

Після цього її звинуватили в ненависті до транссексуалів. Не стримався і колишній фігурист Адам Ріппон.

"Я пожертвував 1000 доларів проєкту Окра, тому що життя транссексуалів має значення, життя чорних транссексуалів теж має значення. І пішла в жопу Джоан Роулінг з її тупою думкою і такими ж коментарями", – заявив спортсмен.

Не залишився осторонь скандалу російський спортсмен Ягудін, який додав ситуації інших барв.

"Ну що сказати? Жахливо, противно, набридло! Я не проти, але без нашої участі! Є коронавірус і є ви, а це одне і те ж!", – написав Ягудін.

Пізніше він видалив пост.



Скриншоти інстаграм-сторінки Ягудіна

Також ексфігурист висловився з приводу ситуації з Ріппоном у сторіз. "###, Адам! Коли ж ви здохнете? Помилка Землі!", – написав Ягудін.

Що відомо про Ягудіна? Видатний російський фігурист, олімпійський чемпіон 2002, чотириразовий чемпіон світу (1998, 1999, 2000 і 2002). Введено в зал слави фігурного катання у США в Колорадо-Спрінгс.