Коли бігаю – я живу: історія паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук

Успішна паралімпійська легкоатлетка Оксана Ботурчук, яка змагається у категорії Т12 з порушенням зору. Зовсім скоро у кінотеатрах України про Оксану Ботурчук можна буде переглянути фільм під назвою "Пульс".

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Коротка біографія

Оксана Ботурчук народилась 12 вересня 1984 року у місті Нікополь у спортивній родині. Батько Оксани майстер спорту з самбо, а мати – кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики, бігала спринт. Саме мати відвела перший раз доньку на секцію легкої атлетики до свого тренера Марини Цицарикової. Має Оксана і сестру Олену, яка її завжди підтримує.

Оксана Ботурчук закінчила факультет психології в університеті Дніпра. Зараз Оксана заміжня, її чоловік професійний спортсмен Сергій Балабанов – майстер спорту зі східних єдиноборств. Своїх дітей Оксана активно любити спорт, так її донька Софія вже займається дзюдо, легкою атлетикою, а син – футболом.



Оксана Ботурчук на Олімпіаді-2012 у Лондоні

Переломний момент у житті – аварія

У підлітковому віці Оксана Ботурчук потрапила в автомобільну аварію через яку у неї сильно погіршився зір. Одразу після аварії спортсменка повністю втратила зір, проте, через деякий час він дещо повернувся. Два роки Оксана була у лікарні, потім поїхала у спортивний табір. Йшла до Олімпіади легкоатлетка довгих десять років.

Легкоатлетка зараз займається у центрі "Інваспорт", що в Дніпрі.

Живи. Мрій. Долай.

Перший успіх у своїй кар’єрі Оксана здобула у 2006 році. Тоді молода легкоатлетка стала найкращою на зимовому чемпіонаті світу з бігу на дистанції 60 метрів, стрибку в довжину та бігу на 400 метрів. У 2006 році на літній першості планети, вона також здобуває декілька нагород найвищого ґатунку.



Олімпіада-2016

У 2007 році Оксана Ботурчук записує себе у паралімпійську історію легкої атлетики. Легкоатлетка перемагає кілька забігів на Кубку світу і б’є декілька світових рекордів. Фантастика!

У Пекіні 2008 року Оксана Ботурчук стає Паралімпійською чемпіонкою з бігу на дистанції 100 метрів, а також отримує дві срібні нагороди на дистанції 200 та 400 метрів відповідно. Після перемоги на Олімпіаді, на жаль, перестало битись серце її тренера Віталія Семеновича. Але плани на наступну Олімпіаду, яка мала відбутись у Лондоні вже були, тому відступати було нікуди.

Золото Оксани Ботурчук на Олімпіаді у Пекіні

У 2012 році на іграх в Лондоні українка виграє срібну медаль на дистанції 400 метрів і бронзу на стометрівці. Наступними для Оксани стали Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро 2016 року. На цій Олімпіаді легкоатлетка здобула дві срібні нагороди у бігу на дистанціях 200 та 400 метрів (у категорії Т12).

Бронза Оксани Ботурчук на Олімпіаді у Лондоні

Після повернення додому Оксана роздумувала над тим, щоб завершити кар’єру. Українська спортсменка народила сина Михайла, але порадившись із Зайцевою Оленою, спробувала набрати форму, що Оксані і вдалось.

На чемпіонаті світу 2019 року з легкої атлетики, який відбувався у Дубаї (ОАЕ). Змагання зібрали понад 1400 спортсменів із 122 країн світу, де українка здобула дві нагороди. Спочатку Оксана виборола срібну медаль у бігу на 400 метрів (категорія Т12), а через декілька днів спортсменка поповнила свою спортивну скарбничку ще й бронзовою нагородою з бігу на 200 метрів (у категорії Т12). Її гайдом був Микита Барабанов.

Срібло Оксани Ботурчук на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро

Хто такий гайд? Це спортсмен, який веде по трасі паралімпійця з порушенням зору.

Після усіх трьох Олімпіад від держави Оксана отримала три ордени "За заслуги".

Зараз спортсменка живе та тренується у Дніпрі та активно готується до Паралімпіади у Токіо.

Біг – частина мого життя

На чемпіонаті Європи в Берліні спортсменка здобула дві золоті нагороди.

В активі спортсменки два срібла Паралімпійського чемпіонату світу 2015 року у Досі на дистанції 200 та 400 метрів та одна бронзова нагорода на дистанції 100 метрів.

Фільм "Пульс": герой, зйомки

Знімальна група довго вагалась та шукала, яку історію та героя обрати для сюжету фільму та зупинились на Оксані. Оксана Ботурчук до останнього не вірила, що про неї знімуть фільм. Два роки тому розпочалась підготовка до зйомок стрічки. Самі ж зйомки розпочались рік тому у березні та були розділені на декілька періодів.

Режисер стрічки їздив до спортсменки в гості у Дніпро, щоб більше дізнатись деталей про життя, тренування до та після аварії. Сергій Чеботаренко, який є режисером байопіку спеціально замовив лінзи, щоб зрозуміти, як бачить Оксана, коли бігає. Такий підхід збоку режисера просто вражає!

Що таке байопік? Це кінематографічний жанр і одночасно біографічний фільм, що розповідає про долю відомої особистості.

Зіграти Оксану у цьому фільмі потрібно було надзвичайно сильній та схожій за характером до героїні фільму акторці. Пошуки головної акторки тривали близько 3-4 місяців. Затверджена на головну роль була молода та талановита Наталія Бабенко, яка дуже відповідально поставилась до підготовки та ролі. Вона тренувалась під наглядом тренера та тримала дієту, щоб максимально наблизитись до тієї форми, яка була тоді у Оксани Ботурчук.

Для мене зіграти Оксану, це як ковток повітря. Коли ти можеш реалізуватись. Можеш вільно дихати та жити,

– прокоментувала Наталія Бабенко у одному з інтерв’ю.

Трейлер байопіку про Оксану Ботурчук

Як зазначила головна акторка стрічки: "Для легкоатлетів біг – дихання. Через біль, сльози, несправедливість, перепони, вони рухаються далі та отримують від цього задоволення. Спортсмени, це особлива каста людей, в яких є божевільна мотивація, яку важко зрозуміти. У них може боліти все тіло, але вони йдуть до лікарів і знову тренуються. Їм кажуть, що вони можуть взагалі ніколи не бігати і не ходити, але попри це, далі йдуть та тренуються. Цей адреналін, який вони отримують, він рухає ними".

Зазначимо, що Оксана Ботурчук своїм прикладом залучила знімальну групу та акторів до бігу. Прем’єру стрічки у кінотеатрах України всі зможуть побачити вже 19 березня. У декількох українських містах відбудуться допрем'єрні покази разом із знімальною групою.

Оксана Ботурчук – це приклад тої спортсменки, яка ніколи не здається, навіть попри надважкі життєві ситуації з якої потрібно брати приклад.