Коли чекати боїв українців навесні 2020: Вихрист, Постол, Усик, Ломаченко та інші

Цьогорічна весна буде багата на хороші боксерські поєдинки за участю топових бійців. Не відпочиватимуть і наші хлопці. Ми зібрали для вас список головних двобоїв для українців, що мають відбутися протягом наступних 3 місяців.

Федір Черкашин – Патрік Менді. Сергій Радченко – Артур Шпілька. Олег Довгун – Хосе Альфредо Родрігес. 7 березня

В Україні Федір Черкашин (15-0, 10 КО) є маловідомим боксером. Більшість своїх поєдинків проводить у Польщі. Там харків'янин виступає одразу під двома прапорами: польським і українським. Боксер надзвичайно перспективний, вже впевнено перемагав міцних опонентів. Навряд чи Патрік Менді (18-15-3, 1 КО) зможе стати йому на дорозі.

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Крім Черкашина, у польському Ломжі буде битися ще один українець. Сергій Радченко (7-5-2, 2 КО), який є представником крузервейту, зустрінеться з колишнім претендентом на чемпіонський пояс WBC у хевівейті Артуром Шпількою (23-4, 16 КО).

25-річний перспективний боксер Олег Довгун (10-0, 3 КО) виступає у другій найлегшій вазі (до 55,2 кг). Уродженець Стебника поки що є непереможним на професійному ринзі. Однак і серйозних опонентів у нього ще не було. Не дивлячись на те, що його майбутній противник мексиканець Хосе Альфредо Родрігес (32-10, 19 КО) програв свої останні 5 поєдинків, все одно він буде найміцнішим суперником для українця. Бій відбудеться у місті Чесвік в США.

Любомир Пінчук – Тайлер Вогель. 20 березня

Львів'янин Любомир Пінчук (12-1-1, 7 КО), який також перебрався за океан, є бійцем крузервейту. На арені Sokol Club, що в Пітсбургу, він відбоксує з американцем Тайлером Вогелем (3-3, 2 КО), який в останньому поєдинку програв брату Деонтея Уайлдера – Марсело (5-2, 2 КО).

Віктор Вихрист. Дмитро Безус – Маріос Колліас. 21 березня

Полтавський суперваговик Віктор Вихрист, який минулого місяця дебютував на професійному ринзі, скоро проведе другий поєдинок. Ім'я противника поки не відомо. Заплановано, що двобій українця стане головним на івенті в німецькому Гамбурзі.

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Український боксер-важковаговик Дмитро Безус проведе поєдинок в андеркарді фіналу Всесвітньої суперсерії боксу у важкій вазі. Українець, для якого це буде лише третій бій на професійному ринзі (він здобув дві перемогу, одну з яких – достроково), битиметься з представником Греції Маріосом Колліасом.

Цей бій відбудеться на "Арені Рига" 21 березня. Він стане одним з боїв перед фіналом WBSS, в якому зійдуться Майріс Брієдіс та Юніел Дортікос.

Владислав Сіренко, Олександр Захожий, Петро Іванов. 28 березня

28 березня у німецькому Карлсруе відбудеться вечір боксу за участю одразу трьох українців. Суперсередньоваговик Петро Іванов (10-0-2, 5 КО) відбоксує з хорошим опонентом Юсуфом Кангуелем (19-3-1, 12 КО). Також в шоу візьмуть участь два проспекти суперважкої ваги: Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) і Олександр Захожий (13-0, 10 КО). Сіренко буде битися з колишнім опонентом Олександра Усика південноафриканцем Джоні Мюллером (21-9-2, 14 КО). Захожий зійдеться в ринзі з Елвісом Мойо (9-6-2, 4 КО), який представляє Зімбабве.

Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес. 9 травня

Чемпіонський бій Віктора Постола мав відбутися ще на початку лютого у Китаї, однак, через спалах коронавірусу його перенесли. Нова місце – американське місто Фресно. Нагадаємо, що на кону будуть стояти два пояси чемпіона світу WBC і WBO.

Олександр Усик – Дерек Чісора. 23 травня

Промоутер Едді Хірн підтвердив, що вже давно очікуваний бій між колишнім абсолютним чемпіоном першої важкої ваги Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і міцним, брутальним бійцем хевівейту Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) все-таки відбудеться. Місце бою – у Лондоні на арені O2, й буде головною подією цього вечору боксу.

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Василь Ломаченко – Теофімо Лопес. 30 травня

Головний і останній поєдинок цієї весни для України відбудеться 30 травня на легендарній арені MSG у Нью-Йорку. Володар поясів WBA Super, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) буде битися проти молодого американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО), який володіє титулом IBF. Переможець поєдинку отримає статус абсолютного чемпіона у легкій вазі.

Також чекаємо не повернення в ринг перспективних Максима Продана (18-0-1, 14 КО), поєдинок якого відмінили через спалах коронавірусу в Італії, та Сергія Богачука (17-0 17 КО), який вже скоро має знову повернутися до боїв.