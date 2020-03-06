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Коли чекати боїв українців навесні 2020: Вихрист, Постол, Усик, Ломаченко та інші

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Василь Ломаченко / Getty Images

Цьогорічна весна буде багата на хороші боксерські поєдинки за участю топових бійців. Не відпочиватимуть і наші хлопці. Ми зібрали для вас список головних двобоїв для українців, що мають відбутися протягом наступних 3 місяців.

В Україні Федір Черкашин (15-0, 10 КО) є маловідомим боксером. Більшість своїх поєдинків проводить у Польщі. Там харків'янин виступає одразу під двома прапорами: польським і українським. Боксер надзвичайно перспективний, вже впевнено перемагав міцних опонентів. Навряд чи Патрік Менді (18-15-3, 1 КО) зможе стати йому на дорозі.

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Крім Черкашина, у польському Ломжі буде битися ще один українець. Сергій Радченко (7-5-2, 2 КО), який є представником крузервейту, зустрінеться з колишнім претендентом на чемпіонський пояс WBC у хевівейті Артуром Шпількою (23-4, 16 КО).

25-річний перспективний боксер Олег Довгун (10-0, 3 КО) виступає у другій найлегшій вазі (до 55,2 кг). Уродженець Стебника поки що є непереможним на професійному ринзі. Однак і серйозних опонентів у нього ще не було. Не дивлячись на те, що його майбутній противник мексиканець Хосе Альфредо Родрігес (32-10, 19 КО) програв свої останні 5 поєдинків, все одно він буде найміцнішим суперником для українця. Бій відбудеться у місті Чесвік в США.

Львів'янин Любомир Пінчук (12-1-1, 7 КО), який також перебрався за океан, є бійцем крузервейту. На арені Sokol Club, що в Пітсбургу, він відбоксує з американцем Тайлером Вогелем (3-3, 2 КО), який в останньому поєдинку програв брату Деонтея Уайлдера – Марсело (5-2, 2 КО).

Полтавський суперваговик Віктор Вихрист, який минулого місяця дебютував на професійному ринзі, скоро проведе другий поєдинок. Ім'я противника поки не відомо. Заплановано, що двобій українця стане головним на івенті в німецькому Гамбурзі.

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Український боксер-важковаговик Дмитро Безус проведе поєдинок в андеркарді фіналу Всесвітньої суперсерії боксу у важкій вазі. Українець, для якого це буде лише третій бій на професійному ринзі (він здобув дві перемогу, одну з яких – достроково), битиметься з представником Греції Маріосом Колліасом.

Цей бій відбудеться на "Арені Рига" 21 березня. Він стане одним з боїв перед фіналом WBSS, в якому зійдуться Майріс Брієдіс та Юніел Дортікос.

28 березня у німецькому Карлсруе відбудеться вечір боксу за участю одразу трьох українців. Суперсередньоваговик Петро Іванов (10-0-2, 5 КО) відбоксує з хорошим опонентом Юсуфом Кангуелем (19-3-1, 12 КО). Також в шоу візьмуть участь два проспекти суперважкої ваги: Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) і Олександр Захожий (13-0, 10 КО). Сіренко буде битися з колишнім опонентом Олександра Усика південноафриканцем Джоні Мюллером (21-9-2, 14 КО). Захожий зійдеться в ринзі з Елвісом Мойо (9-6-2, 4 КО), який представляє Зімбабве.

Чемпіонський бій Віктора Постола мав відбутися ще на початку лютого у Китаї, однак, через спалах коронавірусу його перенесли. Нова місце – американське місто Фресно. Нагадаємо, що на кону будуть стояти два пояси чемпіона світу WBC і WBO.

Промоутер Едді Хірн підтвердив, що вже давно очікуваний бій між колишнім абсолютним чемпіоном першої важкої ваги Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і міцним, брутальним бійцем хевівейту Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) все-таки відбудеться. Місце бою – у Лондоні на арені O2, й буде головною подією цього вечору боксу.

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Головний і останній поєдинок цієї весни для України відбудеться 30 травня на легендарній арені MSG у Нью-Йорку. Володар поясів WBA Super, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) буде битися проти молодого американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО), який володіє титулом IBF. Переможець поєдинку отримає статус абсолютного чемпіона у легкій вазі.

Також чекаємо не повернення в ринг перспективних Максима Продана (18-0-1, 14 КО), поєдинок якого відмінили через спалах коронавірусу в Італії, та Сергія Богачука (17-0 17 КО), який вже скоро має знову повернутися до боїв.

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Автор: Андрій Тудовші
Теги: Новини Спорту Спорт Віктор Постол Віктор Вихрист Олександр Усик Василь Ломаченко Бокс
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