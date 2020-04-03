Коли дізналася про міокардит, годин вісім була в прострації, – Підгрушна про боротьбу з хворобою

Багаторічна лідерка збірної України з біатлону Олена Підгрушна розповіла, як відбувався процес лікування міокардиту. Українка була близька до завершення кар'єри, однак змогла відновитися та набрати форму.

Підгрушна в інтерв'ю Tribuna.com розповіла, що друзі допомогли їй морально не підупасти.

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"Було складно. Як тільки дізналася про міокардит, годин вісім була в прострації – не розуміла, що робити, куди бігти, як поводитись. Потім друзі мене постійно смикали то погуляти, то на велосипед, то зустрітися. Так я й почала потихенько рухатися й сама не зрозуміла, як це вдалося", – сказала Олена.

За словами біатлоністки, лікування обійшлося без хірургічного втручання. Вона пройшла курс плазмаферезу, а протизапальним препаратом був ібупрофен.

Що таке плазмаферез? Процедура забору крові, очищення і повернення її або якоїсь частини назад в кровотік.

Після цього, як сказала Підгрушна, їй був потрібен тільки спокій і ніякі фізичні навантаження.

Пів року мені взагалі не можна було їх робити. Але враховуючи, що я – професійний спортсмен, і після піврічної паузи вже точно сезон не продовжу, почала потихенько рухатись через місяць після закінчення лікування. Коли ще через місяць мене ще раз перевірили, побачили великі покращення. Тому дозволили рухатися більше,

– зазначила Олена.

Протягом пів року Підгрушна не робила максимальних фізичних навантажень.

Також Олена, якій діагностували астму, заявили, що в минулому сезоні не мала проблем із диханням.

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