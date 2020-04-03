24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Коли дізналася про міокардит, годин вісім була в прострації, – Підгрушна про боротьбу з хворобою

- Читать новость на русском
Олена Підгрушна / Андрій Іванов / biathlon.com.ua

Багаторічна лідерка збірної України з біатлону Олена Підгрушна розповіла, як відбувався процес лікування міокардиту. Українка була близька до завершення кар'єри, однак змогла відновитися та набрати форму.

Підгрушна в інтерв'ю Tribuna.com розповіла, що друзі допомогли їй морально не підупасти.

Читайте також Підсумки біатлонного сезону: історичне срібло України і драматична розв'язка у Контіолахті

"Було складно. Як тільки дізналася про міокардит, годин вісім була в прострації – не розуміла, що робити, куди бігти, як поводитись. Потім друзі мене постійно смикали то погуляти, то на велосипед, то зустрітися. Так я й почала потихенько рухатися й сама не зрозуміла, як це вдалося", – сказала Олена.

За словами біатлоністки, лікування обійшлося без хірургічного втручання. Вона пройшла курс плазмаферезу, а протизапальним препаратом був ібупрофен.

Що таке плазмаферез? Процедура забору крові, очищення і повернення її або якоїсь частини назад в кровотік.

Після цього, як сказала Підгрушна, їй був потрібен тільки спокій і ніякі фізичні навантаження.

Пів року мені взагалі не можна було їх робити. Але враховуючи, що я – професійний спортсмен, і після піврічної паузи вже точно сезон не продовжу, почала потихенько рухатись через місяць після закінчення лікування. Коли ще через місяць мене ще раз перевірили, побачили великі покращення. Тому дозволили рухатися більше,
– зазначила Олена.

Протягом пів року Підгрушна не робила максимальних фізичних навантажень.

Також Олена, якій діагностували астму, заявили, що в минулому сезоні не мала проблем із диханням.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Олена Підгрушна Новини біатлону
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:41 Гол десятиріччя: божевільному удару Роналду в Лізі чемпіонів вже два роки – відео
Футбол 655
сьогодні , 11:36 Епатажна дружина відомого ексгравця збірної України перехворіла коронавірусом
Футбол 839
сьогодні , 08:00 Стаховський звернувся до Маска, гравець збірної України поборов COVID-19: головні новину спорту
Інші види спорту 749
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 173750
сьогодні , 12:35 Зірковий Роналдінью може вийти достроково із в'язниці: подробиці розслідування
Футбол 578
сьогодні , 16:24 "Аталанта" готова продати українця Маліновського за чималу суму
Футбол 694
сьогодні , 06:50 Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії
Статті 16528
сьогодні , 09:29 Зінченко не зумів вивести Україну у фінал Євро-2020
Футбол 968
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:40 Новий законопроєкт – це просто жах: біатлоністка Підгрушна про зміни у фінансуванні
Софія Кулай
сьогодні 15:27 Бій Усик – Чісора перенесли: боксер назвав нову дату
Ігор Саджениця
сьогодні 13:55 Через коронавірус в Україні перенесені головні бігові події Run Ukraine: деталі
Софія Кулай
сьогодні 13:27 Відео фантастичних триочкових від українця Михайлюка в другому сезоні НБА
Юрій Семенюк
2 квітня 18:34 Вартість футболістів впаде на 28% – найбільше постраждають "Манчестер Сіті" і "Барселона"
Михайло Гема

Новини
Більше новин
Залиште відгук