Коли в Україні йде війна – це неприйнятно, – Гармаш про трансфер Ракіцького в російський "Зеніт"

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Денис Гармаш
Денис Гармаш / ФК "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш зустрівся з уболівальниками та відповів на їх питання. Не обійшлося і без питання про українсько-російські відносини.

Під час зустрічі Денису Гармашу поставили питання, чи вважаєте ви перехід Ярослава Ракіцького зрадою.

"Кожна людина вибирає свою долю. Але на даний момент це неприємно, що він перейшов. Але він сам вибирає, сам приймає рішення як йому жити з цим. На даний час, коли в нас в країні йде війна – це неприйнятно. Кожен повинен вибирати свою позицію", – заявив Денис Гармаш.

Відео питання та відповіді Гармаша на питання про Ракіцького з 41:09

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Трансфер Ракіцького у "Зеніт"Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" 28 січня 2019 року. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербурга заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки. Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії. Окрім Ракіцького, влітку до російського клубу "Динамо" перебрався інший захисник "Шахтаря" Іван Ордець.

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Теги: Динамо Ярослав Ракіцький Новини Спорту Футбол Спорт Формула-1
Джерело: 24 канал
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