Коли вам говорять залишитися вдома – це означає залишатися вдома, – Володимир Кличко українцям

Мер Києва Віталій Кличко залишився незадоволений тим, що кияни не дотримуються карантину. І гуляють містом. Тож він попросив свого брата Володимира Кличка записати відеозвернення до них.

Відеозвернення Володимира Кличка було опубліковано під час щоденного звернення Віталія Кличка щодо ситуації з коронавірусом в Києві.

До слова Тих, хто влаштовує масові гулянки в парках, штрафуватимуть, – Кличко

"В теперішньому світі та викликах, через які проходить весь світ, є головний та простий принцип – якщо ти вдома, значить ти захищений. Полетівши ще до оголошення пандемії, я зараз перебуваю за межами України. І, на жаль, вимушений залишитися тут. Але думками я з вами, на Батьківщині.

Сьогодні складна ситуація у всьому світі, а особливо в США. Вірус розповсюджується та бушує з величезною прогресією. Прийняті строгі обмежувальні міри. Багато інфікованих, та, на жаль, багато померлих. Їх кількість росте кожен день. Навіть тут, при такій кількості хворих, не вистарчає елементарного – масок захисту та лікарняних ліжок. А в Нью-Йорку в центральному парку розмістили польовий госпіталь. Я не хочу, щоб Україну біда зачепила в такому масштабі. І перше, що нам всім треба дотримуватися – це елементарні міри обережності та обмеження.

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Я знаю, що мер Києва робить все, щоб місто не було охоплено вірусом. Допоможіть йому захистити вас, захистити місто. І повірте, коли вам говорять залишитися вдома – це означає залишайтеся вдома та вбезпечте себе. В іншому випадку масштаби ситуації, які розвиваються, будуть катастрофічні.

Бережіть себе, залишайтеся вдома. Повірте, ніяка зустріч не вартує того, щоб бути кинутим на терези життя. Будьте здорові!, – заявив Володимир Кличко у відеозверненні.

Дивіться відеозвернення Віталія та Володимира Кличків щодо ситуації з коронавірусом в Україні

До слова Хто думає, що коронавірус – це жарт, то ви ідіоти, – зірка збірної України Руслан Маліновський

Штрафи за порушення умов карантину в Україні

За порушення правил і норм карантину встановлено штраф у розмірі 17 – 54 тисяч гривень.

Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки.

чи обмеження або Якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.



Відповідальність, передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

