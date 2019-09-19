Коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі? – фанати "Динамо" звернулися до Зеленського

На матчі київського "Динамо" було вивішено чергові політичні банери. Вболівальники звернулися до президента України Володимира Зеленського із запитанням про вбивців Катерини Гандзюк.

У фейсбуці на сторінці активістів "Хто замовив Катю Гандзюк?" були опубліковані світлини з матчу, де були вивішені банери. На одному банері був напис "Зеленський, Коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі?", а на другому – "Замовники вбивства Гандзюк вже рік на свободі".

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Пройшло вже більше року з дня нападу на Катю. Замовники досі не сидять. Ми питали в Петра Порошенка. Він нас не чув. Тепер ми питаємо у Володимира Зеленського. СБУ та ГПУ нарешті отримали нових очільників. Чи отримають тепер замовники вбивства Каті Гандзюк вироки? Адже ми не зліземо,

– йдеться у повідомленні активістів.



Фото: facebook.com/gandziukgate

Окрім того, активісти подякували за допомогу з банерами фанатам "Динамо" – WBC Ультрас Динамо та РОДИЧІ, а також активістам організації СІЧ.

Що відомо про справу вбивства Гандзюк? 31 липня 2017 року херсонську активістку облили кислотою, коли вона виходила дому. Пізніше від отриманих опіків вона померла.

Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть. Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.