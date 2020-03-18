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Коли відновиться чемпіонат України з футболу: названо дату

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Чемпіонат України мають поновити 15 травня / ФК "Шахтар"

Український футбол з 18 березня перебуває на карантині. Проводити матчі як мінімум до 3 квітня заборонено. Але чемпіонат таки мають закінчити.

Коли відновлять чемпіонат України – поки офіційно не вказано. На сайті УПЛ про зупинку чемпіонату написано "на період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення". Поки ж клуби пішли на карантин на два тижні – до 4 квітня. 

До слова УЄФА переніс Євро-2020

За даними Sport Arena, чемпіонат України (а загалом і решту футбольних матчів) мали б відновити у п'ятницю, 15 травня. Саме ця дата дозволить вчасно закінчити сезон в Україні та вкластися в рекомендований УЄФА дедлайн – завершити сезони в асоціаціях до 30 червня 2020 року.

  • В Україні залишилося зіграти 9 турів чемпіонату, а також матчі плей-офф за єврокубки та місця в УПЛ між командами елітного дивізіону та Першої ліги. З сезону 2020/21 в УПЛ мають виступати 14 клубів.
  • Також ще мають відбутися матчі півфіналу Кубка України, а також сам фінал.
  • Слід залишити вільними дати на єврокубки. Донецький "Шахтар" має зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. У випадку проходу в наступний раунд (в першому матчі "гірники" перемогли німецький "Вольфсбург" на виїзді 2:1), команда повинна мати як мінімум 72 години на відпочинок між матчами. 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту УПЛ
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