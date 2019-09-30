Коли я пішов з "Динамо", це була команда, а зараз грає Шабанов, – Мілевський

Ексфорвард "Динамо" Артем Мілевський вважає, що київському клубу не вистачає кваліфікованих гравців.

Артем Мілевський в інтерв'ю програмі "Профутбол" розповів про проблеми київського "Динамо".

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Потрібні футболісти, як було за часів Сергія Реброва. Коли я тільки пішов з команди, це була команда. А зараз хто приходить?



Теодорчик був. Це ж прізвища, люди, мужики. Мужики, які грають у футбол, які щось досягали і продовжують досягати. Тому що мужики. Ленс той же. А зараз хто грає? Шабанов?

– сказав Мілевський.

То була команда! Мужики, які грали в футбол. А зараз?

Вогняне інтерв'ю Артема Мілевського - дивись у @profootballukr о 23:00 на 2+2 pic.twitter.com/iJ53yNCmhQ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 29 сентября 2019 г.

Нагадаємо, Мілевський виступав за "Динамо" з 2002-го по 2013-й роки, зігравши за киян 228 матчів у всіх турнірах, в яких забив 83 голи та віддав 54 асисти.

У поточному сезоні Мілевський відіграв за "Динамо-Брест" 21 матч в чемпіонаті Білорусі – на його рахунку 3 забиті м'ячі. "Динамо-Брест" лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача в особі солігорського "Шахтаря" на 4 очки.