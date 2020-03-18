Весь світ обговорює коронавірус і букмекери не виняток

Коронавірус захопив увесь світ та усі сфери, а карантин ввели і в Україні.

Результатом стало закриття навчальних закладів, торгових центрів, закладів громадського харчування. Люди вчаться жити в нових умовах і якнайбільше часу проводити вдома.

Учні та студенти переходять на дистанційне навчання, а батьки вигадують, чим же зайняти дітей у цей період.

Зрозуміло, що епідемія коронавірусу впливає на економіку всього світу. Але, звісно, зірковий час зараз у служб доставки та магазинів і ресторанів, які працюють в онлайн режимі. І, підхоплюючи хвилю жартів із соцмереж, то можна сказати, що виробники туалетного паперу та гречки – теж у виграші. Хто ж не бачив цих мемів?

Але можливість отримати певні бонуси є й у тих, хто зараз відсиджує карантин вдома. Варіантів чимало – деякі банки, наприклад, пропонують солідні кешбеки на покупки онлайн-ігор або оплату підписок на таких ресурсах, як Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store. Можливо, дрібниця, але приємно.

Якщо говорити не лише про бонуси, а й про можливість заробити, букмекерські контори відкривають ставки на період карантину, зокрема FavBet. Стосуються ставки не лише курсу валют, а інших показників, на які вплинув Covid-19 та його наслідки:

Один долар США буде коштувати більше 30,5 гривень за курсом НБУ на 01.07.2020

Так – 2.0

Ні – 1.69

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні не відбудеться до 31.12.20

​Так – 8.04

Ні – 1.04

Музичний фестиваль Atlas Weekend не відбудеться в липні 2020

Так – 2.55 Ні – 1.44

Чи стане відомо, що коронавірусом заражений

Дональд Трамп – 7

Кім Чен Ин – 7

Володимир Путін – 7

Приймають ставки на офіційній сторінці FavBet.

І пам’ятайте, панікувати через епідемію коронавірусу не варто, але дотримуватись найпростіших порад для своєї безпеки і безпеки інших – обов’язково потрібно.