Колишній форвард "Шахтаря" та збірної України Сергій Шищенко розпочне новий сезон у статусі наставника "Полісся".

Угода житомирського клубу і 44-річного фахівця розрахована на один рік. Про це повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.

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Варто зазначити, що головний тренер був змінений на прохання нових спонсорів, які фінансують команду.

4 липня пост головного тренера "Полісся" покинув Анатолій Безсмертний. За підсумками останнього сезону Другої ліги, фахівець вивів житомирян до підвищення у Першу лігу.

Що відомо про Сергія Шищенка