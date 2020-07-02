Ексвласник Формули-1, колишній почесний президент серії Берні Екклстоун в четвертий раз став батьком.

Його 44-річна дружина Фабіана народила хлопчика в Швейцарії, його назвали Ейсом (Ace). Про це повідомив відомий спортивний журналіст Роджер Бенуа на своїй сторінці в Twitter.

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Хлопчик є першим сином Екклстоуна. Колишній бос "Формули-1" з дружиною-бразилійкою проживає на фермі поблизу Сан-Паулу, зазначає агентство новин dpa.

Екклстоун має трьох доньок з попередніх шлюбів та вже навіть правнуків. Його найстаршій доньці Деборі – 65 років, Тамарі – 36, а Петрі – 32.

З директором з маркетингу Фабіаною Флосі функціонер одружився у 2012 році після розлучення з хорватською моделлю Славіцею Радич, яка народила йому двох доньок. Екклстоун та Флосі познайомилися під час FIA World Motor Sport Council у 2009 році.

Берні Екклстоун у Формулі-1

Берні Екклстоун був керівником Формули-1 протягом 40 років. Він пішов з посади в 2017 році, після того як контроль над королівськими автоперегонами перейшов до компанії Liberty Media. Раніше він зізнавався, що не хоче, щоб його майбутній син брав участь у перегонах. Нещодавно в інтерв'ю німецькому телеканалу Sport1 він сказав, що було б добре, якби його син став бізнесменом.