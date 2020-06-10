Колишній менеджер братів Кличків і виконавчий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте розповів про знайомство з українськими боксерами і роботі з ними.

На його думку, їх спортивні результати – унікальна річ, яка ніколи і ніким не буде повторена. Його слова наводить Wringu.net.

До слова Брати Клички вперше зустрілися після карантину та позмагалися в армреслінгу: фото

"Моє перше враження про моїх братів? Що вони дуже високі (сміється). У мене зріст 190 см, але вони справили величезне враження. Завдяки моїй журналістській професії у мене була можливість інтенсивно знайомитися з ними. Коли вони почали вільно говорити по-німецьки, я запрошував братів Кличко в ролі експертів на ТБ під час боксерських шоу в Німеччині або тих, які я коментував в США", – сказав Бернд Бенте.

Клички стали популярними в усьому світі і були відмінним брендом. У 2008 році обидва брати стали чемпіонами в суперважкій вазі, а в 2011 році, після дуелі з Девідом Хеєм, брати Клички мали всі титули в суперважкій вазі в своїй родині. Я думаю, що цей подвиг ніколи не pможе повторитися – два брата, які мають всі титули в суперважкій вазі.

Завершення кар'єри братів Кличків