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Колишній нападник "Металіста" Мілян Мрдаковіч покінчив життя самогубством

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Мілян Мрдаковіч помер – причина смерті
Мілян Мрдаковіч застрелився / Getty Images

Екснападник харківського "Металіста" Мілян Мрдаковіч скоїв самогубство у власній квартирі. Футболіст застрелився з пістолету.

Як повідомляє видання Sportske.net, трагедія сталася в центрі Белграда у орендованій квартирі, де 38-річний ексфутболіст жив разом зі своєю дівчиною.

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Після того, як Мрдаковіч сів на ліжко і зі словами "Я більше не можу" взяв пістолет, дівчина втекла з квартири і зателефонувала до поліції. Правоохоронці прибули на виклик і знайшли Міляна мертвим – він вистрелив собі в голову.

Що відомо про кар'єру Міляна Мрдаковіча

  • Мілян Мрдаковіч розпочинав кар’єру футболіста в бельгійському "Андерлехті".
  • Мрдаковіч виступав за "Металіст" у сезоні-2005/06. Серб провів у команді Мирона Маркевича один сезон, забивши 6 голів за 24 матчі.
  • Також нападник представляв цілий ряд інших європейських клубів і завершив кар'єру в 2017 році.
  • Всього він провів на клубному рівні 397 матчів і забив 150 голів. Також форвард грав за збірну Сербії на Олімпіаді-2008 в Пекіні.
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Самогубство Новини Спорту Спорт Футбол
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