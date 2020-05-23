Колишній нападник "Металіста" Мілян Мрдаковіч покінчив життя самогубством

Екснападник харківського "Металіста" Мілян Мрдаковіч скоїв самогубство у власній квартирі. Футболіст застрелився з пістолету.

Як повідомляє видання Sportske.net, трагедія сталася в центрі Белграда у орендованій квартирі, де 38-річний ексфутболіст жив разом зі своєю дівчиною.

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Після того, як Мрдаковіч сів на ліжко і зі словами "Я більше не можу" взяв пістолет, дівчина втекла з квартири і зателефонувала до поліції. Правоохоронці прибули на виклик і знайшли Міляна мертвим – він вистрелив собі в голову.

Що відомо про кар'єру Міляна Мрдаковіча