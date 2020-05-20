Колишній захисник київського "Динамо" підхопив коронавірус

Колишній захисник київського "Динамо" Бетао, який нині виступає за бразильський "Аваї", має підтверджений позитивний тест на коронавірус.

Симптоми у спортсмена проявилися після спілкування із футболістом "Сан-Пауло", у якого пізніше теж діагностували COVID-19. Про це повідомляє HTE Sports.

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"Мій тест був позитивним, у мене був вірус, але зараз він вже не працює. Коронавіруса у мене більше немає. У мене був головний біль і застуда. Я продовжував нормально тренуватися, мені не заважало. Коли у мого друга підтвердили, я поспілкувався з клубним лікарем. Я провів 30 днів вдома, щоб не поширювати вірус. Я нормально проводив час вдома, але на ніч йшов в окрему кімнату. На той момент я ще не знав, що це коронавірус. Думав, що звичайний грип", – розповів сам футболіст.

Що відомо про кар'єру Бетао в "Динамо"?

36-річний бразилець виступав за "Динамо" в період з 2008-го по 2013 рік, а також повертався в київський клуб в 2015 році.

Крім цього, Бетао виступав за "Корінтіанс", "Сантос", "Евіан" та "Понте Прету". За клуб бразильської Серії Б "Аваї" грає з 2016 року.

У складі "Динамо" Бетао провів 170 матчів у всіх турнірах, зробивши 3 результативні передачі. Ставав чемпіоном України, а також володарем Кубка України і Суперкубка.

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