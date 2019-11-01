Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі дебютував в реслінгу: фото та відео

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Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі дебютував в реслінгу: фото та відео

Колишній чемпіон світу з боксу за версіями WBO і WBA Тайсон Ф'юрі вирішив спробувати себе в реслінгу. Дебютував він з ефектної перемоги.

Традиційно для реслінгу, в бою було чимало шоу. На сам поєдинок, який відбувся в Саудівській Аравії, Ф'юрі вийшов у традиційному для цього регіону одязі.

Бився він проти Броуна Строумена. Це було очікувано. зважаючи, що нещодавно обоє бійців влаштували сутички в ринзі.

Як це було: Тайсон Ф'юрі влаштував масову бійку в ринзі: його стримувало 20 людей (фото та відео)

Обоє бійців показали шоу для глядачів. Перемогу ж здобув Ф'юрі.

Варто додати, що за цей виступ, за даними британських ЗМІ, Тайсон Ф'юрі отримав 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, останній бій Ф'юрі провів 14 вересня 2019 року, перемігши шведа Отто Валліна рішенням суддів. Ф'юрі є одним з претендентів на бій проти Олександра Усика у важкій вазі. При цьому британець вже має досвід проведення боїв проти українців. 28 листопада 2015 році на переповненій арені в Дюссельдорфі відбувся бій Тайсона Ф'юрі з багаторічним чемпіоном і лідером дивізіону Володимиром Кличком. Британець переміг рішенням суддів та виграв титули чемпіона WBO, IBF, IBO та WBA Super. Згодом він їх втратить, відмовившись проводити обов'язкові захисти.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Тайсон Ф'юрі
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