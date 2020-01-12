Колишній чемпіон WBO забив суперника в ринзі: відео

Колишній чемпіон світу за версією WBO в першій середній вазі Хайме Мунгія дебютував у середній вазі. Мексиканець брутально переміг Гері О'Саллівана.

Уперше мексиканець потряс суперника у першому раунді потужними ударами. Надалі Мунгія не збавляв оберти.

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Захист мексиканця не був бездоганним, тому О'Салліван також декілька разів приголомшив суперника.

У шостому раунді Мунгія був оштрафований зняттям бала за удар нижче пояса, а в сьомому відправив ірландця на настил.

Ірландець продовжив бій і тримався до останнього, але в 11-й трихвилинці все ж капітулював.

Хайме відправив його в нокдаун серією щільних влучань, після чого кут потерпілого втрутився і зупинив поєдинок.

Для Хайме Мунгії це 35 перемога на професійному ринзі. Мексиканець досі не знає гіркоти поразок.

Хайме Мунгія – Гері О'Салліван відеоогляд бою