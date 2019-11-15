Колишній футболіст "Динамо" може очолити клуб УПЛ

Новим головним тренером полтавської "Ворскли" може стати колишній півзахисник збірної України Юрій Максимов.

Керівництво полтавців визначилося із заміною Віталію Косовському, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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За інформацією джерела, Максимов буде представлений команді найближчим часом.

Раніше в Україні Юрій Максимов тренував ЦСКА Київ, "Оболонь", "Кривбас" і "Металург" Донецьк. Також в його кар'єрі були "Мордовія" і "Тараз". Останній клуб – "Кешля", який він залишив в 2018-му.

Також повідомляється, що "Ворскла" запрошувала на пост головного тренера 53-річного українського фахівця Юрія Вернидуба. Але Вернидуб вважав за краще очолити солігорський "Шахтар".

Спорт 24 писав, що 14 листопада керівництво "Ворскли" відправило у відставку тренерський штаб через незадовільні результати.