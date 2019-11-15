Колишній футболіст "Динамо" може очолити клуб УПЛ

41 Читать новость на русском
Юрій Максимов
Юрій Максимов / kazfootball.kz

Новим головним тренером полтавської "Ворскли" може стати колишній півзахисник збірної України Юрій Максимов.

Керівництво полтавців визначилося із заміною Віталію Косовському, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Дивіться також: "Ворскла" у подвійній меншості без шансів програла "Львову" в битві аутсайдерів: відео

За інформацією джерела, Максимов буде представлений команді найближчим часом.

Раніше в Україні Юрій Максимов тренував ЦСКА Київ, "Оболонь", "Кривбас" і "Металург" Донецьк. Також в його кар'єрі були "Мордовія" і "Тараз". Останній клуб – "Кешля", який він залишив в 2018-му.

Також повідомляється, що "Ворскла" запрошувала на пост головного тренера 53-річного українського фахівця Юрія Вернидуба. Але Вернидуб вважав за краще очолити солігорський "Шахтар".

Спорт 24 писав, що 14 листопада керівництво "Ворскли" відправило у відставку тренерський штаб через незадовільні результати. 

blog_ava
Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
сьогодні
10546
Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол ФК Ворскла УПЛ Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збірна України дебютувала у Запоріжжі: як місто прийняло національну команду
сьогодні 09:28 Збірна України дебютувала у Запоріжжі: як місто прийняло національну команду
Василь Денисюк 428
Розгромні перемоги Англії та Португалії й інші результати кваліфікації Євро-2020: відео
сьогодні 07:42 Розгромні перемоги Англії та Португалії й інші результати кваліфікації Євро-2020: відео
Юрій Семенюк 3419
Євро-2020: ще чотири збірні гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
сьогодні 00:27 Євро-2020: ще чотири збірні гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
Михайло Гема 5630
Як Гайтана виконала гімн України перед матчем проти Естонії в Запоріжжі: відео
14 листопада 19:56 Як Гайтана виконала гімн України перед матчем проти Естонії в Запоріжжі: відео
Юрій Семенюк 2269
У лідера збірної України Маліновського народилася донька: опубліковано милі фото
14 листопада 10:30 У лідера збірної України Маліновського народилася донька: опубліковано милі фото
Вісент Луїс 1815
Новини
Більше новин
Залиште відгук