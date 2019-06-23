Колишній футболіст "Шахтаря" переходить у "Динамо"

Київське "Динамо" близьке до підписання контракту з колишнім гравцем "Шахтаря" Олександром Караваєвим. На цей момент футболіст грає за луганську "Зорю".

У найближчі дні буде оформлений перехід універсального футболіста із "Зорі" в київський клуб, повідомляє "Динамоманія".

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Спершу в ЗМІ з'явилися чутки, що в послугах футболіста збірної України зацікавлений "Генк" . Однак це виявилося неправдою. Після цього Караваєва почали пов'язувати з "Динамо".

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов заявив, що луганці не отримували конкретної пропозиції від "Динамо". Проте сказав, що клуб готовий розглянути пропозицію.

До 2017-го року 27-річний футболіст був на контракті у "Шахтаря", проте за першу команду "гірників" Олександр не провів жодного матчу.

Олександр на правах оренди захищав кольори "Севастополя" (2012-2014), "Зорі" (2014-2016) і "Фенербахче" (2017). У 2017-му році став повноцінним гравцем луганського клубу.

У минулому сезоні Караваєв зіграв за "Зорю" у всіх турнірах 38 матчів, забив 10 голів та віддав 5 результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, його вартість складає 2,5 мільйона євро. Контракт 27-річно гравця з луганцями чинний до літа 2020 року.

Також останнім часом Караваєв успішно виступає за збірну України. Олександр провів за "синьо-жовтих" 22 матчів, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.