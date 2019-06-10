Колишній футболіст збірної Нідерландів та "Рейнджерс" зробить евтаназію: відео

Колишній футболіст шотландського "Рейнджерс", російського "Зеніту", збірної Нідерландів Фернандо Ріксен, який перебуває в госпіталі в Шотландії, збирається зробити евтаназію у зв'язку з невиліковною хворобою, яка прогресує.

У 2013 році він зробив зізнання, яке шокувало Нідерланди. В ефірі шоу "Світ продовжує рухатися" біограф Вінсент де Вріс, який сидів за спиною Ріксена, розповів, що у Фернандо бічний аміотрофічний склероз. Самому хавбеку, на обличчі якого були сльози, не вдавалося це вимовити. Це відбулося, коли представляли автобіографію спортсмена.

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Захворювання відноситься до числа рідкісних. З усього світу число людей, які страждають від нього, оцінюються в діапазоні від 0,86 до 2,5 на 100 тисяч осіб на рік, пише "Чемпіонат". Зазвичай після виявлення хвороби людина живе від трьох до п'яти років. Ріксен вже протримався довше. За цей час він став символом боротьби перед неминучим результатом. У місті Сіттард, де Ріксен починав кар'єру, був встановлений пам'ятник на його честь.



Пам'ятник Фернандо Ріксену. Фото: facebook.com/StatueFernandoRicksen

У жовтні минулого року Ріксен ледь не помер через лікарську помилку. Він потрапив до лікарні в Шотландії через болі в грудях. Медсестра не впізнала екс-футболіста й прибрала в бік його комп'ютер для синтезації мови – єдиний пристрій, за допомогою якого Фернандо міг спілкуватися, керуючи очима екран монітора й складаючи речення.

Після цього вона поклала Ріксена на спину, чого категорично не можна було робити через проблеми пацієнта з легенями. Допомогти Фернандо змогла тільки медсестра, яка чергувала в нічну зміну

Тепер же футболіст записав звернення за допомогою пристрою генерації мови.

Привіт. У мене особливий вечір 28-го. Оскільки мені стає дуже важко, це буде моя остання ніч. Приходьте і зробіть цей вечір незабутнім. Сподіваюся, скоро побачимося, Фернандо,

– сказав колишній футболіст.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Захід має назву "Вечір з Фернандо Ріксеном" і пройде в готелі Goglasgow Urban Hotel. Його відвідають телеведучий Девід Таннер, колишній гравець "Рейнджерс" Марвін Ендрюс, комік Ді Максвелл і співачка Лінсі Глен. Вхідний квиток коштує 79 євро, повідомляє Mirror.

Фернандо Ріксену 42 роки. За свою футбольну кар'єру він виступав за "Фортуну" Сіттард, АЗ, "Рейнджерс", "Зеніт", "Мінор", збірну Нідерландів. Футболіст двічі ставав чемпіоном Шотландії, двічі вигравав Кубок Шотландії, тричі Кубок шотландської ліги, чемпіон Росії 2007 року, володар Суперкубка Росії, чемпіон Кубка УЄФА 2008 та Суперкубка УЄФА.