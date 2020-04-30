Колишній футболіст збірної України розповів, чи очолить "Динамо"

Легендарний футболіст збірної України Олег Гусєв розповів, чи хотів би стати тренером київського "Динамо". Наразі Гусєв є помічником головного тренера "Динамо" U-21.

В інтерв'ю "Вацко Live" Гусєв заявив, що наразі не думає над тим, щоб очолити "Динамо". Гусєв переконує, що йому потрібно набратися досвіду.

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"Кожна людина, коли вибирає шлях – ставить завдання досягти максимуму. Для України тренувати "Динамо" – одне з найбільших досягнень.

Запитай будь-якого тренера – він скаже, крім тренера іншого українського клубу, що хотів би тренувати "Динамо". Якби сказав, що ні – це була б неправда. Але найближчим часом – я не хотів би. Досвіду мало", – сказав Гусєв.

Також Гусєв зауважив, що бути футболістом і тренером – це зовсім різні речі.

"Бути тренером – нова справа для мене, ще не вивчене. Мені здавалося, що це набагато простіше. У плані комунікації, прийняття рішень. Навіть у виборі складу багато нюансів є.

Коли граєш, все здається таким простим – хто сильніший на тренуванні, той і грає. Але є свої нюанси, які в тренерській справі треба враховувати. Футболісти і тренери – зовсім різні професії", – сказав Гусєв.

Що відомо про Гусєва? 37-річний Гусєв 15 років виступав за "Динамо", з яким виграв 13 трофеї в Україні. У травні 2018 року завершив кар'єру футболіста. За збірну України Гусєв відіграв 98 матчів. На чемпіонаті світу 2006 року забив вирішальний пенальті в 1/8 фіналу проти Швейцарії.

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